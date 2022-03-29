"Делай то, что получается у тебя лучше всего": Динара Сатжан поделилась секретом успеха

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Известная казахстанская журналистка и телеведущая Динара Сатжан написала мотивационный пост в соцсети. Она отметила, что к человеку, знающему свое дело, обязательно придет успех, передает NUR.KZ.

Динара Сатжан рассказала о том, как пришла к успеху.

"Делай то, что получается у тебя лучше всего. Системно. Последовательно. И тогда придут и успех, и деньги, и удача. Расскажу на своем примере: я обожаю писать интервью, люблю съемочный процесс, мне нравится монтировать. Я делаю это с 2000-го года. 10 лет в "Новостях" "набили" руку.

Прямые эфиры на протяжении почти четырех тысяч дней научили меня работать на камеру и дружить с камерой. Текст пишется за 10-15 минут. На съемки интервью мне достаточно двух часов. На монтаж три часа. И сегодня мой опыт приносит мне дивиденды и бенефиты", - призналась теледива.

Динара уверена, что на пути к успеху нужно преодолеть трудности.

"А что было бы, если бы я остановилась и свернула в другую сторону? Ушла из "Новостей", потому что тяжело. Отказалась бы от эфира из-за интриг, сплетен и бесконечных "палок в колеса"?

Я провела сотни интервью с психологами и абсолютно все в один голос говорят: "Найди дело своей жизни и ты будешь счастлив". Я лишь дополню: не суетись, делай свое дело и ты обречен на успех!" - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1962513-delay-to-chto-poluchaetsya-u-tebya-luchshe-vsego-dinara-satzhan-podelilas-sekretom-uspeha/