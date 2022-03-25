"Опера зовет": Ерке Есмахан выступила в образе неподражаемой Бибигуль Тулегеновой

Ерке Есмахан. Кадр из видео: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан показала кадры своего выступления на сцене в образе "казахского соловья", народной артистки СССР Бибигуль Тулегеновой. Подписчики высоко оценили такое преображение Ерке, передает NUR.KZ.

"Как говорят, хоть похожим не родился, но постарайся быть таким. Конечно, быть похожей на легендарную Бибигуль Тулегенову - талантливую и красивую певицу - очень сложно, даже если сделать грим. Но я все же попытала счастье в одном проекте в ее образе", - отметила Ерке, опубликовав кадры своего выступления в Instagram и поздравив своих подписчиков со светлым Наурызом.

Ерке исполнила "Вальс о весне". Эту прекрасную песню, автором которой являются Александр Зацепин и Яков Зискинд, неподражаемая Бибигуль Тулегенова спела в полюбившемся зрителям фильме "Наш милый доктор".

Удивленные подписчики оставили многочисленные отзывы и искупали Ерке в комплиментах.

"Замечательный голос, актюбинские девушки прекрасны", "Вас не узнать в этом образе, вы тут совсем другая Ерке", "По коже мурашки от вашего голоса", "Желаю вам долгих лет и высот, что добилась Бибигуль Тулегенова", "Ерке молодец, доказывает, что сильна", "Вас опера зовет", "Супер голос", "Такие личности, как Бибигуль Ахметовна рождаются раз в столетие. Но нужно брать пример и стараться быть похожими на таких людей", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1962109-murashki-po-telu-erke-esmahan-vystupila-v-obraze-nepodrazhaemoy-bibigul-tulegenovoy/