Динара Сатжан: Мы все ждем перемен, хотим жить в процветающей стране

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Динара Сатжан высказалась о грядущих в стране переменах. Телеведущая отметила, что верит в казахстанцев, их креативность, мобильность и высокий эмоциональный интеллект. Она также перечислила, что им необходимо: жилье, работа с хорошей зарплатой, качественная медицина и экология, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Сатжан порассуждала о том, что казахстанцы давно ждут перемен.

"И сейчас, наблюдая за тем, что происходит в нашей стране, мы ощущаем, что плавно переходим в жаңа Қазақстан. В самый критический момент в январе глава государства сделал все, чтобы остановить хаос. Дай Бог, чтобы этого никогда не повторилось.

Мы все ждем перемен. Хотим жить в Казахстане (сейчас уже не только мы). В процветающей стране! Чтобы у каждого казахстанца была крыша над головой, любимая работа, достойная зарплата, качественная медицина, продвинутое образование, безопасные дороги, чистый воздух", - написала телеведущая.

Динара также прокомментировала послание Токаева казахстанцам.

"Президент дал четкий месседж: "Нашей стране нужны кардинальные реформы. В противном случае – застой. Да и январские события в некоторой степени стали следствием отечественного застоя. Мы сделаем ставку на энергию, талант и трудолюбие людей. Создадим максимально благоприятные условия для самореализации каждого гражданина. Только так мы сможем умножить созидательный потенциал нашего народа".

Я тоже верю в наш народ. Казахстанцы креативны, мобильны, у нас высокий эмоциональный интеллект. Мы быстро учимся. У нас есть энергия. Желание творить и создавать", - написала Сатжан.

Она добавила, что казахстанцам просто нужно создать подходящие условия.

"Как в Эмиратах, Сингапуре, Норвегии, Швейцарии, Финляндии. Нам нужна стабильная валюта. А в школе нужно ввести урок финансовой грамотности. Нам нужна сильная экономика и стабильность во всех сферах жизни", - резюмировала телеведущая.

Подписчики охотно поддержали ее рассуждения.

"Я поддерживаю! Давно пора менять систему образования, обучение финансовой грамотностью в школах , как отдельный предмет - это актуально и необходимо!", "Верим! Надеемся на лучшее! Только для этого всем надо приложить усилия, работать!", "Правильно написали", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1961384-dinara-satzhan-my-vse-zhdem-peremen-hotim-zhit-v-protsvetayuschey-strane/