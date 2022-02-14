"Давай, Димаш!": экскаваторщик из Казахстана покорил всех наставников "Голоса Украины" (видео)

Димаш Даулетов. Кадр видео: Youtube/"Голос Украины"

27-летний алматинец Димаш Даулетов, выступающий в "Голосе Украины", покорил наставников шоу. Все четыре члена жюри развернулись к нему лицом, передает NUR.KZ.

Видео выступления Димаша можно посмотреть на Youtube-канале шоу. Песня, с которой казахстанец вышел на слепые прослушивания 12-го сезона, называется I Have Nothing.

"Давай, Димаш! Удачи!" - поддержали его друзья.

Его голос был настолько звонким и высоким, что жюри не могли понять, мужчина перед ними выступает или женщина.

"Я твержу с первых нот, что это абсолютно уникальный парень. Ты фантастичный, ты прекрасный, ты талантливый", - заявила наставница Ольга Полякова.

Святослав Вакарчук пообещал приехать в Алматы "за яблоками, и за прекрасными талантами".

Наставники также поинтересовались, где Даулетов научился так петь.

"Жизнь научила", - засмеялся он.

Юноша также рассказал, что поет с детства, с шести лет.

"Выступал на маленьких сценах. Но родители сказали: "Может, передумаешь". И вот я пошел в колледж на другую профессию - на машиниста экскаватора и бульдозера. После чего я работал по этой профессии экскаваторщиком четыре года. Но продолжал петь, не останавливался. Проект "Голос Украины" даст мне возможность показать себя и стать известным певцом в мире", - пояснил Димаш.

Своим наставником он выбрал Олю Полякову, которая очень этого хотела и просила назвать ее имя. Артистка от радости выбежала на сцену и эмоционально обняла кзахстанца. Она назвала это огромной радостью и честью для себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1956019-davay-dimash-ekskavatorschik-iz-kazahstana-pokoril-vseh-nastavnikov-golosa-ukrainy-video/