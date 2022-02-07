"Хочу, чтобы знали, как звучит моя страна": казахстанец покорил жюри "Голос. Украина" (видео)

Ерназар Жубан. Фото: YouTube.com/Голос країни

Ерназар Жубан из Атырау стал участником шоу "Голос. Украина". Выступление казахстанца оценил Потап.

Жубан на этапе "слепых прослушиваний" исполнил трек Take My Breath. Фрагмент выступления опубликовали на официальном YouTube-канале проекта.

"Это для меня самый важный день в карьере, в жизни. У меня нет выбора - мне надо пройти. Я очень хочу, чтобы в Украине знали, как звучит моя страна", - сказал Ерназар.

Жюри до последнего держали интригу и не поворачивались. На последних секундах к 25-летнему участнику из Казахстана повернулся Потап.

"Очень любим участников из Казахстана. Они всегда бойцы", - сказал украинский певец.

Ерназар рассказал членам жюри, что работает бэк-вокалистом в симфоническом оркестре.

Потап подчеркнул, что молодой казахстанец сумел сделать так, чтобы он повернулся к нему, отметив, что не все получилось в выступлении. Однако смелость исполнителя из Казахстана заставила Потапа нажать кнопку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1954987-hochu-chtoby-znali-kak-zvuchit-moya-strana-kazahstanets-pokoril-zhyuri-golos-ukraina-video/