"Многие думают, что это халява": Байзакова рассказала о сложностях работы блогера

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Звезда соцсетей Айжан Байзакова порассуждала о сложностях работы блогера. По ее словам, это не так просто, как кажется, и в этой профессии есть много нюансов, передает NUR.KZ.

В своем Instagram актриса подняла тему блогерства.

"Многие думают, что работа блогера - это "халява", и мы зарабатываем слишком много денег за то, что ничего не делаем, а так ли это? Как вы думаете, какие есть сложности?", - обратилась она к подписчикам, которые начали выдвигать свои варианты.

Как заявила Айжан, одна из основных проблем - это контент.

"Если бы это было так легко, каждый бы мог стать известным. У кого-то вайны, у кого-то интересные и полезные посты, кто-то просто держит своей харизмой, например, как я. Получить миллион подписчиков легко, а удержать их? Это уже другой вопрос", - уверяет Байзакова.

Второй момент - блогеру, по словам знаменитости, необходимо всегда хорошо выглядеть.

"Или хотя бы стараться. Тебя узнает на улицах каждый второй, и ты должна соответствовать тому, как ты выглядишь в Instagram. Все обсматривают тебя с головы до ног, и понятно почему. В крайнем случае, конечно, очки и маска, если не успеваешь быть в порядке", - прокомментировала девушка.

Следующим сложным моментом Айжан назвала хейт, с которым не каждый сможет справиться.

"Как бы ты ни старался скрывать свою личную жизнь, тем ты еще больше вызываешь к ней интерес, и люди копают в 10 раз сильнее, осуждают каждый твой шаг. Если неизвестный человек выкинет окурок на улице или припаркуется не там, он получит меньше хейта, чем известный блогер", - посетовала Байзакова.

Кроме того, блогерам приходится сталкиваться с нарушением границ, когда окружающие ради селфи с известным человеком ведут себя бестактно. Но, по словам звезды, для людей такой профессии настоящей проблемой становятся угрозы.

"Да хейт по сравнению с угрозами - ерунда. Каждое пятое сообщение - угроза, что поймают тебя где-нибудь и дадут по голове, просто так и без повода. И ты невольно оглядываешься по сторонам, какой бы ты ни был пофигист, инстинкт самосохранения присутствует. Многие скидывают тебе твой адрес или местонахождение в данный момент. А сколько сумасшедших людей?

У меня две истории, связанные с немного неадекватными людьми, которые следили за мной. Держали в страхе маму. Какой-то период я ходила с охраной. И это реально не смешно. Я хорошо отношусь к ребятам, которые вежливо подходят, и никогда не откажу, многие даже становятся друзьями", - рассказала Айжан.

Запустить рекламу, на которой и зарабатывают блогеры, не так-то просто, уверяет она. Если реклама будет некачественной, клиент просто больше не обратится к такому блогеру и других будет отговаривать.

"То есть ты будешь просто вести бесплатный блог. Это не так, что отснял неважно как, главное же - отснял и отметил. Нет! Проверяют нашу статистику, ты должен оправдать каждую копейку, оплаченную тебе", - объяснила звезда соцсетей.

При этом из-за съемок известные люди часто пропускают важные события в семье. Так, Айжан пришлось сорваться со дня рождения брата.

Сокрытие личной жизни от любопытной публики Байзакова назвала уже личным выбором.

"Я сама выбрала такую позицию и как сумасшедшая проверяю свои Stories, чтобы не спалить что-либо. У меня много крутых видео и фото, на которых присутствует молодой человек, которые не попадут сюда. А почему хочу скрывать? Потому что много недоброжелателей. Которые будут лить г**вно, копать прошлое человека и пытаться сделать мне больно", - высказалась она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1953728-mnogie-dumayut-chto-eto-halyava-bayzakova-rasskazala-o-slozhnostyah-raboty-blogera/