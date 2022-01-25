Динара Сатжан о заработке медиаперсон: Мне не хватало 300 тыс. тенге, поэтому занялась бизнесом

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Известная казахстанская телеведущая и бизнесвумен Динара Сатжан прокомментировала тему заработка медиаперсон. Она призналась, что ей не хватало зарплаты, и это стало причиной, чтобы открыть свой бизнес, передает NUR.KZ.

Фанаты Динары в Instagram поинтересовались у нее, как медиаперсоны зарабатывают хорошие деньги.

"Когда я работала только на телевидении, до 2010 года, моя зарплата была 300 тысяч тенге, но мне не хватало, поэтому занялась бизнесом. А затем уже мой личный бренд начал приносить мне хороший доход. Но если ничего не делать, то все остановится", - объяснила телеведущая.

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Пользователи соцсети спросили, как научиться не обращать внимания на общественное мнение.

"Любой хейт - это прежде всего отражение мыслей и переживаний определенного человека. Через пять минут он уже и не думает о вас, но может отравить весь ваш день. Поэтому просто с пониманием отнеситесь к этим людям. У них все плохо, поэтому из них выливается только негатив", - выразила свое мнение Сатжан.

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Динара также посоветовала своим поклонникам мыслить масштабно.

"Ваш разум - это фабрика мыслей. От них зависит ваше мышление и жизнь. Думайте как победитель! Поменяйте свои мысли! Верьте в себя! За каждым успехом стоит вера в успех!" - написала она.

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1952759-dinara-satzhan-o-zarabotke-mediaperson-mne-ne-hvatalo-300-tys-tenge-poetomu-zanyalas-biznesom/