Что смотрели казахстанцы в YouTube в 2021 году

Кадр из видео. Источник: "Келінжан 3"

Компания Genesis Studiо представила рейтинг видео 2021 года на YouTube, которые казахстанцы смотрели больше всего. Здесь можно найти и лучшие шоу, и сериалы, и клипы.

В целом, среди видео в 2021 году казахстанцы больше всего смотрели клипы отечественных исполнителей, а также отечественные сериалы.

Лидером по числу просмотров стал клип певца Беркута на песню "Қыздар-ай", участника российского шоу "Голос", который суммарно за год набрал более 19 млн просмотров.

Второе и третье места занял Мирас Жугунусов с клипами на песни "Сен туралы" с более 11 млн просмотрами и "Зымыран" с более 10 млн просмотрами.

Более 8 млн раз за год просмотрели казахстанцы клип Amre на песню "Жылтыр көйлек".

Пятое место заняла группа "Ирина Кайратовна" с клипом на песню "WU Kang", набрав более 7,4 млн просмотров за год.

На шестом месте по просмотрам за год расположился среднеметражный фильм "Закладка" от группы "Ирина Кайратовна". Режиссером проекта выступил Куаныш Бейсеков. Премьера состоялась осенью этого года, и за несколько месяцев фильм набрал почти 7 млн просмотров.

Далее по количеству просмотров за год расположилась 16 серия популярного ситкома "Зын-зын Кулпаш".

Также полюбился казахстанцам сериал "Таксисты". Сюжет такой - в небольшом городе происходит череда исчезновений молодых девушек. След падает на таксистов, которые развозят пассажиров с вокзала. Следователю Шалкару в команде с Думаном и Микой предстоит выяснить, кто именно является серийным убийцей. Вследствие чего, они решаются на отчаянную меру — ловить маньяка на живца.

Режиссер модных клипов группы "Ирина Кайратовна" Куаныш Бейсеков в декабре представил еще одну свою работу – полуторачасовой фильм "Отыздан асып барамын", за короткое время на YouTube картина набрала более 6 млн просмотров.

Также среди самых просматриваемых видео у казахстанцев в этом году были:

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1949536-chto-smotreli-kazahstantsy-v-youtube-v-2021-godu/