Димаш Кудайберген анонсировал клип в поддержку Олимпиады-2022 в Пекине (видео)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген принял участие в музыкальной эстафете в поддержку Зимней Олимпиады-2022 года в Пекине, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram опубликовал отрывок клипа, снятого к предстоящим Олимпийским играм в Китае.

"Вместе ради общего будущего!" — теперь это не только официальный девиз зимних Олимпийских и Паралимпийских игр-2022, но и название музыкальной эстафеты.

В начале декабря люди со всего мира откликнулись на призыв из Пекина спеть песню, посвященную предстоящей Олимпиаде.

В результате получился музыкальный хит, в котором переплетаются голоса десятков участников из разных стран и континентов", - написал Димаш.

Презентация видеоклипа песни "Вместе ради общего будущего" стартует 3 января 2022 года в эфире и соцсетях и китайского телеканала CGTN.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1949427-dimash-kudaybergen-anonsiroval-klip-dlya-olimpiady-2022-v-pekine-video/