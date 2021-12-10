Верка Сердючка решила вернуться на сцену

Верка Сердючка. Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко, выступавший под псевдонимом Верки Сердючки, объявил о своем возвращении на сцену. Его концерт состоится на Новый год в Дубае, передает NUR.KZ.

Постер к своему концерту, который должен пройти 31 декабря в ОАЭ, Верка Сердючка опубликовала в Instagram.

Возвращение Данилко на сцену прокомментировал и главный редактор Dubai People Игорь Сергеев, пишет Kp.ru.

"Приглашение Верки это персональная победа организаторов концерта. В первую очередь Максима Берина (продюсер - прим. ред.). Так как уговаривали ее вернуться очень давно и долго. Максим делал бронь на это выступление аж за 1,5 года. При этом было сделано все, чтобы Сердючка вернулась самым достойным образом", - отметил он.

По словам Сергеева, передвигаться по городу звезда будет только на авто представительского класса, для нее и ее команды забронировано несколько номеров роскошного отеля. А личные апартаменты и гримерку Сердючки украсят с особенным шиком.

При этом и райдер артиста выглядит внушительно: Данилко потребовал для себя 299 белых роз, прилет первым классом и пятизвездочный люкс. Кроме того, знаменитость хочет лакомиться шампанским "Кристалл" и "Дом Периньон", а также черной икрой.

На этом же концерте выступят Иванушки International, а сам "рыжий из Иванушек" будет вести шоу.

Андрей Данилко решил покинуть сцену в 2018 году, заявив, что ему уже тяжело находиться в образе Сердючки, при этом другие примерять не захотел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1946302-verka-serdyuchka-reshila-vernutsya-na-stsenu/