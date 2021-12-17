52-летняя модель покорила фанатов фотосессией топлес

Хелена Кристенсен. Фото: instagram.com/helenachristensen

52-летняя супермодель из Дании Хелена Кристенсен поделилась кадрами с откровенной фотосессии и привела в восторг десятки тысяч пользователей Сети.

Несколько снимков с фотосессии Хелена опубликовала на своей странице в Instagram.

Как рассказала сама модель, фотографии были сделаны для журнала L'Beaute, они украсят печатную версию журнала под названием The Icons Book.

Для одного из образов фотосессии 52-летней модели пришлось позировать топлес - на снимке Хелена прикрывает обнаженную грудь руками.

Фото вызвали восхищение подписчиков - публикации уже набрала почти 28 тысяч отметок "нравится".

К слову, среди лайкнувших фотографии и известная актриса Дженнифер Энистон.

Комментаторы засыпали модель комплиментами.

"Прекрасная леди. Вне времени и возраста", "Эпичная красота", "Икона красоты", "Богиня", "Определение красоты, на мой взгляд", "Моя любимая супермодель на все времена", - пишут восхищенные поклонники.

Отметим, это не первый раз, когда Хелена приводит подписчиков в восторг своим внешним видом - ранее она поделилась снимками в бикини и поразила тем, как потрясающе выглядит для своего возраста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1945384-52-letnyaya-model-pokorila-fanatov-fotosessiey-toples/