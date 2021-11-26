18-летняя казахстанка стала самым популярным блогером в СНГ

Алина Ким. Фото: instagram.com/hommm9k

Тиктокерша из Казахстана Алина Ким, известная под ником Хомяк, стала самым популярным блогером в России и СНГ. Она обогнала россиянина Кирилла Колесникова по числу подписчиков. Сейчас у девушки 34,8 миллиона фанатов в TikTok.

18-летняя Алина Ким перехватила пальму первенства у российского трюкача Кирилла Колесникова. Таким образом, Homm9k стала абсолютным лидером среди блогеров по числу подписчиков в TikTok.

На ее аккаунт сегодня подписаны 34,8 миллиона пользователей, в то время как у Кирилла 34,2 миллиона подписчиков, сообщает 360tv.ru.

Девушка давно уже обрела популярность в социальной сети, ее забавные ролики пришлись по душе пользователям, а аудитория подписчиков растет изо дня в день.

Хомяк забавляет аудиторию, нанося интересный грим, танцуя и изображая различные персонажи. Казахстанка считает своей задачей научить подписчиков любить себя, быть уверенными в своих силах и не бояться критики в свой адрес.

Блогерша является резидентом популярного TikTok-дома Yolo House, который находится в Казахстане. Согласно мониторингу и анализу СМИ и соцсетей, Алина уже несколько месяцев лидирует среди всех блогеров в TikTok.

Напомним, недавно Алина Ким приняла участие в Comedy Club, куда она пришла вместе с генеральным продюсером Yolo House Бексултаном Казыбеком. Видео выпуска с ее участием в YouTube за короткое время набрало больше 5,5 миллиона просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1944079-18-letnyaya-kazahstanka-stala-samym-populyarnym-blogerom-v-sng/