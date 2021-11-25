"Совсем другая": Дарья Александрова получила главную роль в историческом фильме

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Отечественная актриса и телеведущая Дарья Александрова получила главную роль в историческом фильме и, таким образом, вновь вернулась на большой экран после декретного отпуска. Об этом она сообщила своим подписчикам в соцсети, передает NUR.KZ.

Дарья порадовала своих фанатов в Instagram известием о новой роли.

"Вот так и случилось то, чего я больше всего хотела после выхода из декрета. А точнее, с возможностью вернуться в кино. Исторический фильм. Главная роль. Я даже не могу словами выразить, насколько мне повезло. Хочу, чтоб эти кадры были тут.

Я, правда, не знаю еще, что можно, а что не можно рассказывать по фильму. Следующий этап - Турция. Почему со знанием турецкого я еще не там?" - написала она, отметив страничку нового фильма (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики и звездные коллеги поздравили ее с такой прекрасной новостью.

"Поздравляю, дорогая!", "Какая ты красивая! Невероятная! Поздравляю! Ты заслуживаешь самых крутых ролей", "Нравишься ты мне в таких образах", "Какая вы тут нереальная", "Будем ждать этот фильм", "Талантище", "Как здорово, Даша", "Ух, жду премьеру", "Очень атмосферные фото", "Удачи, вы молодец",

"Это не везение, а ваши старания и талант", "Вижу вас в турецком сериале", "Образ огонь, отличных вам съемочных кадров!", "С голубыми глазами ты совсем другая", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1943864-sovsem-drugaya-darya-aleksandrova-poluchila-glavnuyu-rol-v-istoricheskom-filme/