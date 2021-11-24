Джей-Зи вошел в историю Грэмми как исполнитель с наибольшим количеством номинаций

Джей-Зи. Фото: Kevin Mazur/Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame

Рэпер стал первым исполнителем с наибольшим количеством номинаций за всю историю Грэмми, передает Metro.

Недавно были объявлены номинанты на премию Грэмми в 2022 году. И американский рэпер Джей-Зи получил сразу две номинации в одной категории, а заодно и побил рекорд, став самым "номинированным" исполнителем за историю престижной музыкальной награды.

Таким образом, за всю карьеру Картер был номинирован 83 раза. А присудили ему Грэмми 23 раза.

Музыкант обошел легендарного продюсера Куинси Джонса, который был номинирован 80 раз, и сэра Пола Маккартни, у которого 81 номинация.

Свою первую статуэтку Джей-Зи получил в 1999 году за лучший альбом Vol 2… Hard Knock Life.

В этом году его номинировали дважды в одной категории "Лучшая рэп-песня". За треки Bath Salts и Jail, которую он исполнил вместе с Канье Уэстом.

В этом году лидером по количеству номинаций стал Джон Батист, которого выдвинули в 11 категориях, включая "Альбом года" и "Запись года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1943698-dzhey-zi-voshel-v-istoriyu-gremmi-kak-ispolnitel-s-naibolshim-kolichestvom-nominatsiy/