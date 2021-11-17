Певица Margo потеряла кольцо за миллион долларов на съемках

Margo. Фото: instagram.com/mmmargaaret

Российская певица и бывшая участница "Дома-2" Маргарита Овсянникова, известная под псевдонимом Margo, потеряла свое дорогостоящее кольцо на съемках клипа. Стоимость украшения составляет миллион долларов.

25-летняя певица Margo, известная по хитам "Глупая" и Ice Baby, хотела порадовать своих фанатов новым клипом на песню "Сумасшедший тип".

Однако на съемочной площадке произошел неприятный казус. Артистка потеряла дорогое кольцо ценой в целое состояние, что стало самым большим ущербом за съемки, передает bloknot.ru.

По сценарию Маргарита в пышном платье должна была нырнуть со своим партнером в бассейн глубиной 3,5 метра. Но когда певица вынырнула, кольца на ее пальце уже не было.

Отметим, что стоимость потерянного украшения известного бренда Harry Winston составляет миллион долларов (свыше 430 миллионов тенге - прим. ред.)

Первым пропажу обнаружил режиссер клипа. На поиски бриллиантового кольца певицы весом в семь карат отправилась вся съемочная бригада, однако они не увенчались успехом.

Сама артистка, по-видимому, не слишком переживает за потерю. На страничке в Instagram она продемонстрировала наряд, в котором показалась на премьере сериала "Вне себя".

Верные фанаты высоко оценили модный лук, а любопытные интересовались, нашлось ли кольцо. Однако певица не ответила на комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1942567-pevitsa-margo-poteryala-koltso-za-million-dollarov-na-semkah/