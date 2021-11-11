Фильм "Желтая кошка" Адильхана Ержанова выдвинут на "Оскар"

Кадр из фильма "Желтая кошка": YouTube-канал Adilkhan Yerzhanov

Художественный фильм отечественного режиссера Адильхана Ержанова "Желтая кошка" выдвинут от Казахстана на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм", передает NUR.KZ.

Ленту "Желтая кошка" казахстанского режиссера Адильхана Ержанова выдвинули на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".

Об этом сообщил сам режиссер, опубликовав новый пост на своей странице в Instagram.

"Ну вот, "Желтую Кошку" выдвинул казахстанский оскаровский комитет на соискание номинации - уже приятно", - поделился Адильхан Ержанов (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Фильм рассказывает историю казахстанских "Бонни и Клайда". Юноша Кермек возвращается в родной город после тюремного заключения и видит, что все очень изменилось – городом правит криминальная группировка, установившая в нем свои безжалостные правила.

Его любимая девушка Ева под давлением этих людей оказывается совершенно потерянной и сбившейся с пути, а сам Кермек погрязает в криминале.

Однако у него есть мечта – вместе со своей возлюбленной вырваться на свободу и построить кинотеатр. И он решает добиться этой цели любой ценой.

Адильхан Ержанов также отметил, что у фильма этой осенью выдалась "урожайная пора". В сентябре "Желтая кошка" удостоилась звания "Лучший фильм" на кинофестивале в Италии, в городе Верона.

После чего снова была названа "Лучшим фильмом" уже в Бельгии, в Брюгге. А затем Адильхан Ержанов получил награду за "Лучшего режиссера" на фестивале Hope International Film Festival в Стокгольме, в Швеции.

"Я очень рад успехам фильма и поздравляю всю команду "Кошки", - писал режиссер.

Ранее на "Оскар" от Казахстана выдвигались такие киноленты, как "Дорога к матери", "Плач великой степи", "Айка", "Казахское ханство. Золотой трон", и другие.

К слову, 94-я церемония вручения "Оскара" пройдет 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1941694-film-zheltaya-koshka-adilhana-erzhanova-vydvinut-na-oskar/