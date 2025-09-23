Токаев: Голоса ответственных средних держав должны быть серьезно усилены в Совбезе ООН

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совете Безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В этой связи всеобъемлющая реформа Организации Объединенных Наций является стратегической необходимостью, а не предметом бесконечных размышлений. Нам необходимо создать новую группу единомышленников, которые будут высокопрофессионально и без колебаний выдвигать конкретные предложения по реформированию ООН, чтобы она лучше соответствовала вызовам сегодняшнего дня и задачам завтрашнего", - заявил Токаев.

По его словам, центральным элементом этих решительных усилий по обновлению ООН должна стать реформа Совета Безопасности. Крупные государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете Безопасности на основе ротации.

"Кроме того, Казахстан твердо убежден в том, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совете Безопасности. Фактически, средние державы уже начали играть более значительную позитивную роль в международных отношениях, обеспечивая баланс и укрепляя доверие. Они могут стать мостами внутри ООН, в то время как великие державы разобщены или не способны решить насущные проблемы, волнующие всех", считает глава Казахстана.

Прежде всего, как считает президент, для поддержания авторитета ООН в XXI веке государства-члены должны предпринять реальные шаги к прочному миру и безопасности. В противном случае ООН будет обречена вечно смягчать последствия, а коренные причины проблем будут бесконечно множиться.

"Мы можем начать этот процесс уже сегодня, вновь подтвердив нашу непреклонную приверженность Уставу Организации Объединенных Наций. Основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности и мирного урегулирования споров должны соблюдаться неукоснительно, без каких-либо исключений. Выборочное применение Устава подрывает его авторитет", - заявил Токаев.

Он также отметил, что миру нужен новый консенсус, основанный на доверии, открытости и общей ответственности.

"Например, положения Устава, касающиеся "вражеских государств", являющиеся историческим наследием Второй мировой войны, уже признаны устаревшими подавляющим большинством международного сообщества. Поэтому пришло время серьезно обсудить вопрос о пересмотре Устава. Сегодня мы сталкиваемся с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними - и основы стратегической стабильности", - заявил Токаев.

Президент отметил, что в 2024 году мировые военные расходы достигли рекордных 2,7 триллиона долларов. Насилие обходится человечеству почти в 20 триллионов долларов. Поэтому восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества.

"Мы выступаем за возобновление диалога на высоком уровне между ядерными державами и за активизацию многосторонних действий, направленных на значительное снижение угрозы применения ядерного оружия. В более широком плане мы должны приступить к сложной работе по искоренению воинственного менталитета. Мы можем сделать это, внимательно отслеживая, сколько наши страны инвестируют в мир.

Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению. Мы можем сосредоточиться на неформальных всеобъемлющих дискуссиях, которые укрепят Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обеспечат прогресс в реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Мы также призываем к реализации нашего предложения об учреждении Международного агентства по биологической безопасности", - добавил президент.

