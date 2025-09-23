Токаев: Голоса ответственных средних держав должны быть серьезно усилены в Совбезе ООН

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами

      Токаев: Голоса ответственных средних держав должны быть серьезно усилены в Совбезе ООН

      Опубликовано:

      Флаг ООН
      Флаг ООН. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

      Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совете Безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      "В этой связи всеобъемлющая реформа Организации Объединенных Наций является стратегической необходимостью, а не предметом бесконечных размышлений. Нам необходимо создать новую группу единомышленников, которые будут высокопрофессионально и без колебаний выдвигать конкретные предложения по реформированию ООН, чтобы она лучше соответствовала вызовам сегодняшнего дня и задачам завтрашнего", - заявил Токаев.

      По его словам, центральным элементом этих решительных усилий по обновлению ООН должна стать реформа Совета Безопасности. Крупные государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете Безопасности на основе ротации.

      "Кроме того, Казахстан твердо убежден в том, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совете Безопасности. Фактически, средние державы уже начали играть более значительную позитивную роль в международных отношениях, обеспечивая баланс и укрепляя доверие. Они могут стать мостами внутри ООН, в то время как великие державы разобщены или не способны решить насущные проблемы, волнующие всех", считает глава Казахстана.

      Прежде всего, как считает президент, для поддержания авторитета ООН в XXI веке государства-члены должны предпринять реальные шаги к прочному миру и безопасности. В противном случае ООН будет обречена вечно смягчать последствия, а коренные причины проблем будут бесконечно множиться.

      "Мы можем начать этот процесс уже сегодня, вновь подтвердив нашу непреклонную приверженность Уставу Организации Объединенных Наций. Основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности и мирного урегулирования споров должны соблюдаться неукоснительно, без каких-либо исключений. Выборочное применение Устава подрывает его авторитет", - заявил Токаев.

      Он также отметил, что миру нужен новый консенсус, основанный на доверии, открытости и общей ответственности.

      "Например, положения Устава, касающиеся "вражеских государств", являющиеся историческим наследием Второй мировой войны, уже признаны устаревшими подавляющим большинством международного сообщества. Поэтому пришло время серьезно обсудить вопрос о пересмотре Устава. Сегодня мы сталкиваемся с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними - и основы стратегической стабильности", - заявил Токаев.

      Президент отметил, что в 2024 году мировые военные расходы достигли рекордных 2,7 триллиона долларов. Насилие обходится человечеству почти в 20 триллионов долларов. Поэтому восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества.

      "Мы выступаем за возобновление диалога на высоком уровне между ядерными державами и за активизацию многосторонних действий, направленных на значительное снижение угрозы применения ядерного оружия. В более широком плане мы должны приступить к сложной работе по искоренению воинственного менталитета. Мы можем сделать это, внимательно отслеживая, сколько наши страны инвестируют в мир.

      Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению. Мы можем сосредоточиться на неформальных всеобъемлющих дискуссиях, которые укрепят Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обеспечат прогресс в реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

      Мы также призываем к реализации нашего предложения об учреждении Международного агентства по биологической безопасности", - добавил президент.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.