Казахстан выиграл дело по иску на 34 млрд долларов

Министерство юстиции сообщило о победе Казахстана в арбитражном разбирательстве по иску на 34 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Министерство юстиции Республики Казахстан сообщает о прекращении арбитражного разбирательства ЮНСИТРАЛ, инициированного Евгением Белавиным против Республики Казахстан на основании двустороннего инвестиционного соглашения между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой от 1997 года и администрируемого Постоянной палатой третейского суда (ППТС), г. Гаага", - сообщили в Минюсте.

В рамках арбитража Белавин заявил требование о компенсации на сумму свыше 34 млрд долларов.

По информации министерства, 1 сентября текущего года Арбитражный трибунал постановил прекратить арбитражное производство с немедленным эффектом и обязал Белавина оплатить все расходы Трибунала и ППТС, а также возместить все издержки, понесенные Республикой Казахстан в ходе арбитража.

"При этом Трибунал полностью поддержал позицию Республики и отклонил все обвинения в неправомерных действиях, выдвинутые против государства. Интересы Республики Казахстан в арбитраже представляли казахстанская юридическая фирма Grata International и Enyo Law LLP",- заявили в Минюсте.

