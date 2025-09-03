Казахстан выиграл дело по иску на 34 млрд долларов
Опубликовано:
Министерство юстиции сообщило о победе Казахстана в арбитражном разбирательстве по иску на 34 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Министерство юстиции Республики Казахстан сообщает о прекращении арбитражного разбирательства ЮНСИТРАЛ, инициированного Евгением Белавиным против Республики Казахстан на основании двустороннего инвестиционного соглашения между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой от 1997 года и администрируемого Постоянной палатой третейского суда (ППТС), г. Гаага", - сообщили в Минюсте.
В рамках арбитража Белавин заявил требование о компенсации на сумму свыше 34 млрд долларов.
По информации министерства, 1 сентября текущего года Арбитражный трибунал постановил прекратить арбитражное производство с немедленным эффектом и обязал Белавина оплатить все расходы Трибунала и ППТС, а также возместить все издержки, понесенные Республикой Казахстан в ходе арбитража.
"При этом Трибунал полностью поддержал позицию Республики и отклонил все обвинения в неправомерных действиях, выдвинутые против государства. Интересы Республики Казахстан в арбитраже представляли казахстанская юридическая фирма Grata International и Enyo Law LLP",- заявили в Минюсте.
