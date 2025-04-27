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Токаев направил телеграмму президенту ЮАР

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу и его соотечественников с национальным праздником - Днем свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорде.

Президент отметил, что сегодня ЮАР, добившаяся успехов в политическом и социально-экономическом развитии, является активным членом международного сообщества. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

Глава государства пожелал президенту Сирилу Рамафосе успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Южно-Африканской Республики - благополучия и процветания.

По информации сайта МИД РФ, 27 апреля в Южно-Африканской Республике отмечается День Свободы, учрежденный в честь первых демократических выборов в стране в 1994 году. Тогда победу одержал Нельсон Мандела.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2239770-tokaev-napravil-telegrammu-prezidentu-yuar/