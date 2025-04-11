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Токаев: Мы продолжим укреплять сотрудничество с соседними странами, с которыми нас объединила судьба

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал отношения с соседними странами, отметив, что отношения строятся на "основе взаимного доверия", передает NUR.KZ cо ссылкой на Акорду.

"Торговля - движущая сила прогресса, которая способствует процветанию не только отдельных стран, но и целых регионов. Казахстан расположен на пересечении ключевых торговых маршрутов, соединяющих Восток и Запад, Север и Юг.

Можно сказать, что это не просто специфика географического положения, но и наша историческая миссия. Мы должны рационально использовать это стратегическое преимущество, предопределенное судьбой", - говорит президент.

Он отмечает, что именно поэтому Казахстан активно вовлечен в реализацию важнейших международных транспортно-логистических проектов.

"Наша цель ясна. Мы продолжим укреплять всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество с соседними странами, с которыми нас объединила судьба. Интересы народа – превыше всего. Опираясь на них, мы осуществляем сбалансированную и стабильную внешнюю политику. В казахском языке есть поговорка: "Көрші ақысы – тәңір ақысы" ("Принимая соседа, возвращаешь долг Богу").

Мы поддерживаем дружественные отношения со всеми сопредельными государствами, уделяя этому особое внимание. Мы ни в коем случае не остаемся в стороне, если у соседей случится беда. Мы кровно заинтересованы в том, чтобы в нашем окружении царили мир и стабильность", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2235051-tokaev-my-prodolzhim-ukreplyat-sotrudnichestvo-s-sosednimi-stranami-s-kotorymi-nas-obedinila-sudba/