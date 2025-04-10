Посол Китая в Казахстане прокомментировал ситуацию с введением США новых пошлин

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Хань Чуньлинь прокомментировал ситуацию с введением США новых пошлин на импорт товаров, передает NUR.KZ.

В эти дни Соединенные Штаты Америки ввели так называемые "взаимные пошлины" против своих торговых партнеров всего мира, что представляет собой игру с нулевой суммой под видом стремления к "взаимности" и "справедливости".

США, используя пошлины в качестве инструмента для оказания максимального давления и извлечения выгоды, ставят свои интересы выше международного общественного блага и жертвуют законными интересами стран мира в угоду собственной гегемонистской повестке.

Это по сути проявление политики силы и одностороннего буллинга, а также типичный пример унилатерализма, протекционизма и экономического буллинга.

Действия США игнорируют сбалансированные результаты, достигнутые в ходе многосторонних торговых переговоров в течение несколько лет, и не учитывают тот факт, что Соединенные Штаты уже давно извлекают значительную выгоду из международной торговли.

Такой шаг серьезно нарушает режим наибольшего благоприятствования и принцип недискриминации Всемирной торговой организации, наносит значительный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе и существенно повышает риск глобальной рецессии, что приведет мировую торговлю в "эпоху джунглей".

В 1930 г. американский Закон Смута - Хоули спровоцировал глобальную тарифную войну, которая ввергла мировую экономику в долгосрочную рецессию. Повторения такой ошибки необходимо избежать.

По окончании Второй мировой войны Соединенные Штаты доминировали в построении глобальной экономической и торговой системы и, таким образом, получили наибольшую долю "пирога" в обеспечении экономического роста. Глобализация принесла огромные прибыли американским транснациональным предприятиям, обеспечила американских потребителей товарами по низким ценам и поддержала международный статус доллара США.

Дефицит торгового баланса США вызван дисбалансом в структуре внутренних сбережений и структуры потребления, является неизбежным результатом роли доллара как международной резервной валюты. Повышение таможенных пошлин не решит проблем самой Америки и не сможет "сделать Америку снова великой". Не решив проблему дисбаланса американской экономики, дефицит торгового баланса сохранится надолго.

В свой первый срок Дональд Трамп ввел тариф "301" против Китая, но дефицит торгового баланса США не только не сократился, но и продолжил расти - с 792,4 млрд долларов в 2017 году до 901,5 млрд долларов в 2020-м.

При этом следует заметить, что, хотя США сохраняют дефицит в сфере торговли товарами, в сфере торговли услугами они занимают абсолютное преимущество и имеют большой профицит.

Экономический буллинг США под названием "взаимных пошлин" непременно обернется против них самих. Американские потребители будут нести основную тяжесть негативных последствий "взаимных пошлин". По прогнозам Бюджетной лаборатории Йельского университета, 20-процентный тариф на широкий спектр товаров может стоить среднему американскому домохозяйству до 4200 долларов в год.

Политика "взаимных пошлин" привела к резкому падению акционерного рынка США, что отражает неодобрение рынком. Goldman Sachs повысил вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев с 20 до 35 процентов, утверждая, что растущие тарифы могут помешать экономическому росту, поднять инфляцию и увеличить безработицу.

В ответ на "взаимные пошлины", введенные Соединенными Штатами, Китай принял и будет принимать решительные контрмеры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития.

Власти Штатов достаточно часто нарушают свои обещания, меняют свои приказы и уже неоднократно шантажировали разные страны. В данном случае соглашательство и капитуляция могут лишь поощрять деструктивное действие США, а компромиссы и уступки уже не приведут к уважению.

Перед лицом издевательств США все страны являются жертвами, никто не может сам защититься в одностороннем порядке. Мы должны объединить усилия, сплотиться. Нужно придерживаться принципов дружеских консультаций, недискриминации, открытости и инклюзивности, и не прибегать к тактике "рыть яму соседу", повышая тарифы друг на друга.

Поддержание глобального торгового порядка является краеугольным камнем для обеспечения стабильного роста мировой экономики и достижения всеобщего процветания. Многосторонний подход является неизбежным выбором для решения текущих сложностей и вызовов.

Казахстан - страна, в которой впервые была выдвинута инициатива "Один пояс и один путь". Страна является важным и активным участником высококачественной реализации этой инициативы.

Как дружественные соседи, связанные общими горами, реками и общей судьбой, Китай и Казахстан поддерживают высокий уровень развития вечного всестороннего стратегического партнерства и совместно работают над созданием китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия и солидарностью.

В 2024 году объем торговли между двумя странами достиг 43,82 млрд долларов США, увеличившись за год на 6,8%. Две страны имеют широкий спектр областей торгово-экономического сотрудничества с глубоким уровнем и солидными достижениями.

Китай и Казахстан, будучи членами ВТО, должны объединить усилия для защиты ООН-центричной международной системы, для отстаивания многосторонней торговой системы, основой которой является ВТО, и стоять на страже урегулирования торговых споров путем диалога и консультаций.

В то же время важно усилить координацию позиций на многосторонних площадках, таких как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и ВТО, совместно реагируя на "взаимные пошлины" США.

Основы долгосрочного экономического роста Китая остаются неизменными и многообещающими, и у страны есть уверенность и способность поддерживать стабильную и устойчивую экономическую деятельность. Это позволит Китаю вносить больше предсказуемости в глобальный экономический рост.

В 2024 году ВВП Китая составил почти 135 триллионов юаней при темпах роста в 5 процентов в год. Такие цифры впечатляют, по сравнению с другими крупными странами, и обеспечивают вклад в мировой экономический рост на уровне около 30 процентов.

В 2025 году Китай вновь выдвинул цель достичь темпов роста около 5 процентов. Рост ВВП на 6 процентов в первом квартале с. г. полностью отражает жизнеспособность и стрессоустойчивость китайской экономики.

Как бы ни менялась международная обстановка, Китай всегда придерживается истинной многосторонности и неуклонно расширяет открытость для внешнего мира. Китайский мегарынок продолжает раскрывать свой потребительский потенциал, а новое рыночное пространство продолжает увеличиваться.

Китай будет и дальше продвигать открытость по собственной инициативе и в одностороннем порядке, планомерно расширять институциональную открытость с точки зрения норм, правил, управления и стандартов, проводить политику либерализации и упрощения торгово-инвестиционных процедур на высоком уровне, способствовать созданию ориентированной на рынок и основанной на верховенстве закона интернационализированной первоклассной деловой среды.

Китай готов сотрудничать с Казахстаном в целях активного содействия упрощению торгово-инвестиционных процедур ради совместного наслаждения возможностями развития и достижения взаимной выгоды. Пусть практическое сотрудничество между нашими странами постоянно углубляется и укрепляется - ради социально-экономического развития и во благо народов двух стран.