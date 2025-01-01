Токаев направил телеграмму президенту Кубы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 1 января, направил телеграмму поздравления президенту Кубы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и кубинский народ с национальным праздником – Днем победы революции.

️Президент выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям сотрудничество двух стран, развивающееся в духе традиционной дружбы и доверия, будет неуклонно укрепляться.

️Касым-Жомарт Токаев пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу успехов в его ответственной деятельности, а народу Кубы – благополучия и процветания.

Согласно информации Британской энциклопедии, Кубинская революция - вооруженное восстание на Кубе, в результате которого 1 января 1959 года было свергнуто правительство Фульхенсио Батисты. Лидер революции, Фидель Кастро, правил Кубой с 1959 по 2008 год.

На Кубе 1 января является национальным праздником Днем победы революции или Днем освобождения.