Токаев направил телеграмму президенту Алжира
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Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики - Днем Революции, сообщается в Telegram-канале Акорды.
Президент Казахстана пожелал дальнейшего процветания Алжиру, твердо придерживающемуся принципов мира и согласия. Подтверждена готовность и впредь укреплять межгосударственные отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания.
Согласно информации ТАСС, Абдельмаджид Теббун родился 17 ноября 1945 года в городе Мешерия на северо-западе Алжира. На госслужбу заступил в 1969 году.
В мае 2017 года был назначен премьер-министром Алжира, однако уже менее чем через три месяца был снят с должности. В декабре 2019 года Теббун одержал победу на президентских выборах в стране, набрав 58,13% голосов.
7 сентября 2024 он вновь победил на выборах президента Алжира, набрав 94,65% голосов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2181740-tokaev-napravil-telegrammu-prezidentu-alzhira/