Токаев направил телеграмму Эрдогану

Касым-Жомарт Токаев направил президенту Турции телеграмму: глава Казахстана поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником - Днем Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником - Днем Республики.

Президент Казахстана подчеркнул, что эта дата имеет особое значение для Турецкой Республики, символизируя ее единство и прогресс. Он также выразил уверенность в том, что совместными усилиями стратегическое сотрудничество между Астаной и Анкарой продолжит укрепляться на благо двух стран.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому народу Турции - благополучия и процветания.

Добавим, на сайте Британской энциклопедии сообщается, что 29 октября 1923 года Турция была объявлена республикой, в этот же день избран первый турецкий президент - Мустафа Кемаль Ататюрк.

Полная Конституция Турции была принята 20 апреля 1924 года; страна сохранила ислам в качестве государственной религии, но в апреле 1928 года этот пункт был удален, и Турция стала чисто светской республикой.