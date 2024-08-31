Токаев поздравил президента Кыргызстана
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Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Независимости, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.
В поздравительном письме Токаев отметил, что этот знаменательный день в истории суверенной Кыргызской Республики служит незыблемой основой дальнейшего укрепления государственности и прогресса. Он также высоко оценил развитие казахско-кыргызского сотрудничества, которое в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и союзничества.
Президент Казахстана пожелал кыргызскому лидеру дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана - благополучия и процветания.
По информации на сайте 24.kg, Кыргызстан сегодня отмечает 33-ю годовщину обретения независимости.
Верховный Совет республики 31 августа 1991 года принял Декларацию о государственной независимости, завершив процесс выхода из состава СССР.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2155444-tokaev-pozdravil-prezidenta-kyrgyzstana/