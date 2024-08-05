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Научно-исследовательскую базу на Луне будет строить Казахстан вместе с Китаем

Опубликовано:

База на Луне
Научно-исследовательская база на Луне. Иллюстративное фото: All about Space Magazine/Getty Images

Казахстан подписал меморандум с Китаем о строительстве совместной научно-исследовательской базы на Луне, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП), в июле ведомство подписало меморандум с Китаем о строительстве совместной научно-исследовательской базы на Луне.

"Основной целью меморандума является сотрудничество в процессе создания и эксплуатации Международной научной лунной станции (МНЛС). Соглашение включает совместные исследования, обмен опытом и знаниями, а также развитие кооперации в области космических технологий и науки.

Казахстан планирует внести значительный вклад в реализацию проекта по строительству МНЛС, включая разработку и запуск отечественного окололунного телескопа, проведение совместных научных исследований и участие в разработке новых технологий", - говорится в сообщении.

Вклад Казахстана, как подчеркнули в профильном ведомстве, также будет включать укрепление научно-технической инфраструктуры и обмен опытом с китайскими специалистами.

Напомним, в начале июля Си Цзиньпин прилетел в Астану, где в аэропорту его встретил Касым-Жомарт Токаев.

Тогда же главы двух стран по итогам встреч и переговоров подписали совместное заявление. В рамках визита также были подписаны ряд межпартийных, межгосударственных, межведомственных и коммерческих документов.

Позже в Астане состоялись переговоры президента Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином в узком формате, где Си Цзиньпин высказался о Казахстане, заявив, что "дружба наших стран пустила корни со времен древнего Шелкового пути и непрерывно развивается в течение тысячелетий".

Добавим также, что в конце прошлого года Казахстан начал строить новую железную дорогу в Китай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2144746-nauchno-issledovatelskuyu-bazu-na-lune-budet-stroit-kazahstan-vmeste-s-kitaem/

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