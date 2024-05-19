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В Москве скончался посол Гондураса Эльвир Сальгадо

Опубликовано:

Здание МИД РФ
Здание МИД РФ. Фото: Maxim Zmeyev/AFP/Getty Images

В Москве скончался чрезвычайный и полномочный посол Гондураса Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По информации сайта, новость о смерти посла сообщил глава МИД страны Энрике Рейна.

"От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России. Наши самые искренние и сердечные соболезнования его семье. <...> МИД проводит соответствующие процедуры по его репатриации, мы ценим соболезнования и внимание правительства России", — написал он в X.

Президент Гондураса Сиомара Кастро также выразила соболезнования по поводу смерти дипломата.

"Мои глубочайшие соболезнования дорогой семье Хуана Рамона Эльвира, нашего посла в России, который благодаря своей обширной профессиональной карьере представлял нас с большим достоинством", — заявила она в X.

Хуан Рамон Эльвир Сальгадо возглавил дипмиссию Гондураса в России 5 апреля 2023 года. В 2006–2009 годах, во время президентства мужа Кастро Мануэля Селайи, он был послом Гондураса на Кубе, рассказал Рейна.

Он также сообщил, что дипломат награжден орденом Франсиско Морасана, Большим серебряным крестом за выдающиеся заслуги перед гондурасской демократией и дипломатией в борьбе против государственного переворота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2103152-v-moskve-skonchalsya-posol-gondurasa-elvir-salgado/

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