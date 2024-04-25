Токаев встретился с министром обороны Китая

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Глава государства отметил, что отношения двух стран находятся на высоком уровне, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

️Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал министра обороны Китайской Народной Республики Дун Цзюня, находящегося в Казахстане с официальным визитом, отметил его вклад в укрепление добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Он подчеркнул, что казахско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне – вечного всестороннего стратегического партнерства.

Дун Цзюнь. Фото: t.me/aqorda_resmi

️Как считает Токаев на многостороннем треке Казахстан и Китай имеют схожие взгляды по основным вопросам региональной и международной безопасности.

"Мы поддерживаем конструктивный диалог и оказываем взаимную поддержку в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Мы высоко оцениваем и поддерживаем предложенные Китаем инициативы глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. Считаю, что они внесут положительный вклад в укрепление современной архитектуры международной безопасности", – сказал президент.

Министр обороны КНР Дун Цзюнь поблагодарил Токаева за гостеприимство и отметил высокий уровень подготовки проведения совещания министров обороны государств-членов ШОС.

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в развитии миротворческого, образовательного и военно-технического сотрудничества.

Как пишет ТАСС Дун Цзюнь родился в 1961 году в городе Яньтай провинции Шаньдун. В 1978 году был принят в Даляньскую военно-морскую академию, после окончания которой служил в военно-морских силах (ВМС) КНР.

29 декабря 2023 года на седьмом заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва был назначен министром обороны КНР. Он стал первым главой данного ведомства, до этого служившим в военно-морских силах.