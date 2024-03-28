"Нестабильная ситуация": с заявлением для казахстанцев в Украине выступило посольство

Граждан Казахстана, находящихся в Одесской и Харьковской областях, призвали рассмотреть возможность покинуть страну из-за напряженной ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на посольство РК в Украине.

"В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины посольство РК в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области", – говорится в официальном Telegram-канале посольства.

Казахстанцам для выезда из Украины можно воспользоваться двумя наземными маршрутами через Польшу или Молдову, далее – коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу необходимо иметь шенгенскую визу, при этом для въезда в Молдову она не нужна.

"Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие", – гласит сообщение.

Контактный номер консульского отдела посольства: +38 (044) 4831596; +38(044) 4891031.

Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях): +38 067 3470408.

Добавим, несколько дней назад Харьковская область в очередной раз подверглась обстрелу, сообщал УНИАН. Говорилось об атаке БПЛА. Жителей просили оставаться в убежищах.

Между тем, по информации Украинской Правды, утром 28 марта Одесскую область атаковали ракетой, которую удалось уничтожить над морем.