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Эзотерика

Казахстан импортирует электроэнергию майнинг-фермам в Кыргызстан: о ситуации высказались в Минэнерго

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Высоковольтные вышки
Вышки. Иллюстративное фото: pexels.com

Майнинг-фермы, расположенные в Кыргызстане, используют для своей работы импортируемую из Казахстана электроэнергию. Информацию прокомментировали в Минэнерго РК, передает NUR.KZ.

Сегодня слава Минэнерго Кыргызстана Таалайбек Ибраев рассказал, что майнинг-фермы в стране используют импортируемую из Казахстана электроэнергию, передает 24.kg.

"Мы им не даем электроэнергию. Они сами договорились с Казахстаном. Мы не можем препятствовать их деятельности", — отметил он.

Информацию прокомментировали в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.

"Согласно достигнутым договоренностям руководителей водохозяйственных и энергетических ведомств Казахстана и Кыргызстана по вопросам водно-энергетического сотрудничества от 25 августа 2023 года, определены объемы поставки электроэнергии из РК в КР с сентября 2023 года по апрель 2024 года в суммарном объеме до 1500 млн кВтч", – говорится в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что между ТОО "РФЦ по ВИЭ" (Единый закупщик электрической энергии) и ОАО "Электрические станции" был заключен договор на продажу плановых объемов экспортной электрической энергии исключительно в часы профицита (избытка) электроэнергии в Единой электроэнергетической системе Казахстана.

"Данные экспортные поставки электроэнергии осуществляются исключительно для накопления необходимого уровня воды на Токтогульской ГЭС с целью дальнейшего обеспечения южных регионов страны необходимыми объемами поливной воды в предстоящий вегетационный период.

При этом необходимо отметить, что дальнейшее распределение электроэнергии внутри энергосистемы КР является исключительной внутренней компетенцией энергетиков Кыргызстана", – рассказали в Минэнерго.

Отметим, по информации на сайте Technopedia, майнинговая ферма (в контексте криптовалюты) – это обширная сеть компьютеров, специально оптимизированных для выполнения задач по добыче криптовалюты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2064944-kazahstan-importiruet-elektroenergiyu-mayning-fermam-v-kyrgyzstan-o-situatsii-vyskazalis-v-minenergo/

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