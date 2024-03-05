Один из погранпунктов на границе Казахстана и Кыргызстана будет работать с перебоями 6 марта

Завтра на КПП "Ак-Тилек – автодорожный" возможны временные перерывы в пропуске лиц, транспорта и грузов, передает NUR.KZ со ссылкой на Погранслужбу Кыргызстана.

Как сообщила Погранслужба Кыргызстана в Telegram, завтра, 6 марта, с 09:00 до 14:00 на КПП "Ак-Тилек — автодорожный" ("Карасу – автодорожный" – РК) возможны временные перерывы в пропуске лиц, транспорта и грузов. Причина – ремонтно-восстановительные работы по профилактике сетей.

При этом другие погранпереходы, расположенные на кыргызско-казахстанском участке госграницы, функционируют в штатном режиме.

Отмечается, что на кыргызско-казахстанском участке расположены следующие КПП:

в Чуйской области:

"Ак-Жол – автодорожный"; "Токмок – автодорожный"; "Кен-Булун – автодорожный"; "Ак-Тилек – автодорожный"; "Чалдыбар – автодорожный".

в Таласской области – "Чон-Капка – автодорожный".

Добавим, в октябре прошлого года на границе с Казахстаном в Кыргызстане был открыт новый пограничный пост "Чаар-Кудук", расположенный в местности Каркыра Тюпского района КР, сообщали в Kaktus.media.

Помимо охраны границы, пограничники начали осуществлять контроль иностранных и внутренних туристов, следить за поддержанием пограничного режима и режима госграницы при въезде на пастбища Уч-Суу, Кичи-Чон-Жыналач и Турук.