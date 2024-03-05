Один из погранпунктов на границе Казахстана и Кыргызстана будет работать с перебоями 6 марта
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Завтра на КПП "Ак-Тилек – автодорожный" возможны временные перерывы в пропуске лиц, транспорта и грузов, передает NUR.KZ со ссылкой на Погранслужбу Кыргызстана.
Как сообщила Погранслужба Кыргызстана в Telegram, завтра, 6 марта, с 09:00 до 14:00 на КПП "Ак-Тилек — автодорожный" ("Карасу – автодорожный" – РК) возможны временные перерывы в пропуске лиц, транспорта и грузов. Причина – ремонтно-восстановительные работы по профилактике сетей.
При этом другие погранпереходы, расположенные на кыргызско-казахстанском участке госграницы, функционируют в штатном режиме.
Отмечается, что на кыргызско-казахстанском участке расположены следующие КПП:
- в Чуйской области:
- "Ак-Жол – автодорожный";
- "Токмок – автодорожный";
- "Кен-Булун – автодорожный";
- "Ак-Тилек – автодорожный";
- "Чалдыбар – автодорожный".
- в Таласской области – "Чон-Капка – автодорожный".
Добавим, в октябре прошлого года на границе с Казахстаном в Кыргызстане был открыт новый пограничный пост "Чаар-Кудук", расположенный в местности Каркыра Тюпского района КР, сообщали в Kaktus.media.
Помимо охраны границы, пограничники начали осуществлять контроль иностранных и внутренних туристов, следить за поддержанием пограничного режима и режима госграницы при въезде на пастбища Уч-Суу, Кичи-Чон-Жыналач и Турук.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2064653-odin-iz-pogranpunktov-na-granitse-kazahstana-i-kyrgyzstana-budet-rabotat-s-pereboyami-6-marta/