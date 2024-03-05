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Один из погранпунктов на границе Казахстана и Кыргызстана будет работать с перебоями 6 марта

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Погранпункт "Ак-Тилек – автодорожный"
КПП "Ак-Тилек – автодорожный". Фото: 2GIS

Завтра на КПП "Ак-Тилек – автодорожный" возможны временные перерывы в пропуске лиц, транспорта и грузов, передает NUR.KZ со ссылкой на Погранслужбу Кыргызстана.

Как сообщила Погранслужба Кыргызстана в Telegram, завтра, 6 марта, с 09:00 до 14:00 на КПП "Ак-Тилек — автодорожный" ("Карасу – автодорожный" – РК) возможны временные перерывы в пропуске лиц, транспорта и грузов. Причина – ремонтно-восстановительные работы по профилактике сетей.

При этом другие погранпереходы, расположенные на кыргызско-казахстанском участке госграницы, функционируют в штатном режиме.

Отмечается, что на кыргызско-казахстанском участке расположены следующие КПП:

  • в Чуйской области:
  1. "Ак-Жол – автодорожный";
  2. "Токмок – автодорожный";
  3. "Кен-Булун – автодорожный";
  4. "Ак-Тилек – автодорожный";
  5. "Чалдыбар – автодорожный".
  • в Таласской области – "Чон-Капка – автодорожный".

Добавим, в октябре прошлого года на границе с Казахстаном в Кыргызстане был открыт новый пограничный пост "Чаар-Кудук", расположенный в местности Каркыра Тюпского района КР, сообщали в Kaktus.media.

Помимо охраны границы, пограничники начали осуществлять контроль иностранных и внутренних туристов, следить за поддержанием пограничного режима и режима госграницы при въезде на пастбища Уч-Суу, Кичи-Чон-Жыналач и Турук.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2064653-odin-iz-pogranpunktov-na-granitse-kazahstana-i-kyrgyzstana-budet-rabotat-s-pereboyami-6-marta/

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