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Европарламент призвал власти Казахстана продолжать осуществление начатых политических и экономических реформ

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Флаг Евросоюза
Флаги Евросоюза. Иллюстративное фото: Joe Raedle/Getty Images

Европарламент опубликовал отчет о стратегии Евросоюза по Центральной Азии. В ЕС призвали власти Казахстана продолжать осуществление политических и экономических реформ, передает NUR.KZ.

Как следует из отчета, ЕС подтверждает приверженность совместной работы со странами Центральной Азии во имя мира, безопасности, стабильности, процветания и устойчивого развития при полном уважении международного права, а также принципов уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угроз и мирное урегулирование международных споров.

Отмечается, что в заключенных на сегодняшний день соглашениях EPCA с государствами Центральной Азии сделали особый упор на уважении демократических принципов, прав человека и верховенства права.

Также в отчете подчеркивается важность учета прав человека, демократических ценностей, гендерного равенства, независимости средств массовой информации и зеленого перехода во взаимодействии с правительствами стран Центральной Азии.

Еще в Европейском союзе подчеркивают важность позитивного инвестиционного климата для экономического развития Центральной Азии, а также торговли и сотрудничества между ЕС и Центральной Азией.

Отмечается позитивный инвестиционный климат, ведущий к созданию качественных рабочих мест с адекватной заработной платой и достойными условиями труда, зависит от стабильных демократических институтов, уважения прав человека и верховенства закона, а также от способности бизнеса и гражданского общества проявлять должную осмотрительность.

Далее Европарламент подчеркивает важность трансатлантического сотрудничества в Центральной Азии и призывает проявить инициативу в разработке совместной стратегии для Центральной Азии с Соединенными Штатами, которая должна включать сотрудничество в областях продвижения демократии, инвестиций и торговли, экономики и региональной безопасности;

Депутаты отметили готовность государств Центральной Азии начать диалог с ЕС по либерализации визового режима, а также призвали Комиссию активизировать консультации по разработке целевых и всеобъемлющих дорожных карт и реформ для государств Центральной Азии, чтобы проложить путь к соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии.

Отмечается, что Казахстан является первым государством Центральной Азии, ратифицировавшим EPCA, которое обеспечивает прочную основу для расширения сотрудничества в ключевых областях, представляющих взаимный интерес, таких как связь, энергоэффективность, зеленая экономика и цифровизация.

Европарлаемнт поддерживает подписание меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Европейским союзом о стратегическом партнерстве в области устойчивого использования сырья, аккумуляторов и возобновляемых источников водорода.

В ЕС призвали власти Казахстана продолжать осуществление политических и экономических реформ, которые должны укрепить демократию, верховенство закона и благое управление.

Подчеркивается, что реализация концепции "Справедливого Казахстана" должна обеспечить уважение прав и свободу выражения мнений людей, ассоциаций и собраний, а также улучшить избирательную систему в Казахстане в соответствии с рекомендациями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.

Также власти Казахстана призвали завершить расследование январских событий 2022 года, опубликовать их выводы и обеспечить правосудие для жертв пыток.

Кроме того, отмечаются потенциальные выгоды от расширения межличностных обменов с Казахстаном в рамках соглашения об упрощении визового режима, официальные консультации по которому начались в мае 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2056159-evroparlament-prizval-vlasti-kazahstana-prodolzhat-osuschestvlenie-nachatyh-politicheskih-i-ekonomicheskih-reform/

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