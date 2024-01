Бизнесмен из Казахстана выкупил долю крупной компании в России

Казахстанская компания, которой владеет известный предприниматель Кайрат Итемгенов, выкупила долю одного из крупнейших российских ж/д-перевозчиков, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

"Globaltrans Investment PLC объявляет, что инвестиционная компания AQNIET CAPITAL LLP (“AQNIET”), зарегистрированная и ведущая бизнес в Казахстане, уведомила компанию о завершении приобретения в полном объеме долей трех основных акционеров компании и теперь косвенно владеет 26,19% выпущенного акционерного капитала компании.

AQNIET приобрела 100% Onyx Investments Ltd (бенефициар – Никита Мишин), 100% Mapple Valley Investments Ltd (бенефициар – Константин Николаев) и 100% Goldriver Resources Ltd (бенефициар – Сергей Мальцев)", – говорится в заявлении на официальном сайте Globaltrans.

Отмечается, что бенефициарным владельцем AQNIET является бизнесмен и предприниматель Кайрат Итемгенов.

Сообщается, что ключевые бизнесы Итемгенова включают:

одну из крупнейших аптечных сетей в Казахстане – Europharma;

несколько активов в гостиничной сфере;

логистическую компанию Satti Logistics, управляющую парком собственных грузовиков и фургонов;

KBI Energy – крупную специализированную проектно-монтажную организацию в энергетической сфере.

"В итоге до момента закрытия "Сделок в процессе" AQNIET является владельцем 26,19% выпущенного акционерного капитала компании и контролирует 30,65% голосующих акций", – говорится в пресс-релизе.

По итогам закрытия сделок AQNIET будет в сумме владеть 31,62% выпущенного акционерного капитала и соответствующих голосующих акций компании.

Как пишет Forbes.kz, состояние Кайрата Итемгенова оценивается в 323 млн долларов. По состоянию на октябрь 2023 года, он входит в рейтинг 50-ти самых состоятельных бизнесменов Казахстана, заняв 31-е место.

По информации на официальном сайте российской компании, Globaltrans – ведущая группа по железнодорожным перевозкам грузов, работающая в странах СНГ. Занимается перевозкой промышленных грузов, таких как металлургические грузы, нефтепродукты, нефть, уголь и строительные материалы. Обладает парком из более чем 66 тысяч вагонов.