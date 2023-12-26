Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан в I полугодии составил 13,3 млрд долларов

В 2023 году Казахстан заключил 67 инвестиционных контрактов с общим объемом инвестиций на 696 млрд тенге. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров, передает NUR.KZ.

По словам Смадиярова, 2023 год стал продуктивным в плане реализации экономической повестки и привлечения иностранных инвестиций. Так, только на китайском направлении по итогам госвизита президента Казахстана, по данным спикера, было подписано 30 документов на общую сумму 16,54 млрд долларов, при этом продолжается реализация 52 совместных проектов на 21 млрд долларов.

В рамках визита Касым-Жомарта Токаева в ОАЭ было подписано 10 инвестсоглашений на общую сумму 4,7 млрд долларов.

В течение года МИДом были проработаны переговоры президента Казахстана с руководителями ведущих транснациональных компаний из США, Германии, Франции, Катара, КСА и других стран.

"Учитывая расположение в центре Евразийского континента, мы укрепляем транзитно-логистический потенциал страны. В казахстанской экономике уже сложилась целая отрасль международных услуг – логистика.

Ключевое значение для нас имеет дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута или Срединного коридора (ТМТМ – Средний коридор).

Казахстан уже зарекомендовал себя как надежное звено железнодорожного контейнерного транзита между Китаем с одной стороны и Европой, Ираном, и странами Центральной Азии с другой", - подчеркнул представитель МИД.

Дипломатами велась целенаправленная работа для дальнейшего продвижения Транскаспийского международного транспортного маршрута и железной дороги «Казахстан - Туркменистан - Иран», по которой в перспективе ожидается пятикратное увеличение перевозок.

"В повседневной деятельности Министерства иностранных дел РК особое внимание традиционно уделяется экономической дипломатии и привлечению иностранных инвестиций.

МИД и наши посольства за рубежом ведут работу по оказанию содействия в продвижении отечественной продукции на зарубежных рынках, установлению надежных деловых контактов с новыми партнерами в рамках взаимовыгодного процесса экспорта-импорта, привлечению в РК иностранных инвестиций", - рассказал Смадияров.

Он отметил, что по итогам I полугодия 2023 года валовый приток ПИИ (прямых иностранных инвестиций) в Казахстан составил 13,3 млрд долларов США.

Лидерами по объему ПИИ в РК в I полугодии 2023 года стали следующие страны:

Нидерланды – 3 млрд долларов,

США – 1,9 млрд долларов,

Швейцария – 1,7 млрд долларов,

Россия – 1,1 млрд долларов,

Китай – 748,3 млн долларов,

Южная Корея – 717 млн долларов,

Бельгия – 585,3 млн долларов,

Франция – 458,4 млн долларов,

ОАЭ – 408,7 млн долларов,

Люксембург – 238,5 млн долларов.

В разрезе отраслей наибольший объем ПИИ зафиксирован в горнодобывающую промышленность – 5,6 млрд долларов, обрабатывающую промышленность – 2,9 млрд долларов, оптовую и розничную торговлю – 2,5 млрд долларов, финансовую и страховую деятельность – 488,2 млн долларов, транспорт и складирование – 577,8 млн долларов, строительство – 189,8 млн долларов, профессиональную, научную и техническую деятельность – 159,6 млн долларов, операции с недвижимым имуществом – 234,3 млн долларов и т.д.

По итогам I полугодия 2023 года чистый приток ПИИ составил 4,1 млрд долларов США, что на 86,6% больше чем в I полугодии 2022-го (2,2 млрд долларов).

В рамках трехуровневой системы привлечения инвестиций по состоянию на декабрь посольствами было проведено свыше 3 тысяч встреч с иностранными компаниями за рубежом и обеспечено более 1400 их визитов в Казахстан. Продолжается работа с общенациональным пулом инвестпроектов, представленных в различных отраслях экономики.

По состоянию на 14 декабря 2023 года заключено 67 инвестиционных контрактов с общим объемом инвестиций на сумму 696 млрд тенге, рассмотрено более 450 заявок на предоставление инвестиционных преференций, проинформировали в МИД.

Заключено шесть соглашений об инвестиционных обязательствах с предприятиями группы ERG.

Сформирован перечень из 422 крупнейших компаний из 38 стран мира. На сегодня имеются конкретные результаты по 78 компаниям.

Смадияров напомнил, что 17 ноября в Астане состоялось крупное международное инвестиционное мероприятие «Kazakhstan Global Investment Roundtable 2023» с участием более 1000 делегатов, представителей ведущих международных компаний и отечественного бизнеса, инвесторов и экспертов. На полях форума было проведено более 60 встреч, состоялось подписание 28 документов на общую сумму порядка 1,8 млрд долл.

С начала года АО "НК "Kazakh Invest" совместно с иностранными партнерами провело 23 крупных инвестиционных мероприятия, заключил спикер.