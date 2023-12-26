Какие инициативы Казахстана были поддержаны мировыми организациями, рассказали в МИД

Официальный представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров на брифинге в Астане рассказал об итогах сотрудничества РК с международными организациями в этому году, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По словам Смадиярова, продвижению интересов Казахстана в странах Глобального Юга способствовали визиты и переговоры президента Казахстана с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии, Вьетнама, а также визиты в Астану президента Сингапура, Эмира Катара и президента Того.

Участие Казахстана в виртуальном саммите "Голос Глобального Юга" и озвученные месседжи Касым-Жомарта Токаева вызвали положительные отклики у лидеров государств Глобального Юга.

Министр иностранных дел РК в ходе своего визита в Индию довел до партнеров заинтересованность Казахстана в укреплении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, транспорта и транзита.

"Также ожидаем определенного прорыва в торгово-экономических и инвестиционных отношениях с Саудовской Аравией по итогам недавнего визита главы МИД РК в эту страну", - отметил представитель казахстанского МИДа.

В ходе переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи были обсуждены перспективные направления взаимодействия и подписан Меморандум о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами.

Отмечается, что важным событием в многостороннем формате стало участие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем, лидерами Венгрии, Эстонии, Финляндии, Ирана, Словении, Южной Кореи, Кении, Монголии, Португалии, Черногории, Румынии, а также главами крупнейших компаний мира.

В ноябре этого года министр иностранных дел Мурат Нуртлеу принял участие во Второй конференции государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). На полях мероприятия он провел переговоры с генсеком ООН. По итогам форума постоянный представитель РК при ООН избран на пост председателя третьей конференции ДЗЯО.

По итогам выдвинутая Казахстаном совместно с Кирибати резолюция "Решение проблемы наследия ядерного оружия: Оказание помощи жертвам и восстановление окружающей среды государствам, пострадавшим от применения или испытаний ядерного оружия" поддержана 171 государством.

Вместе с тем, 15 декабря Генассамблея ООН единогласно в 11-й раз приняла инициированную РК резолюцию о международном сотрудничестве и координации деятельности в целях реабилитации населения, восстановлении окружающей среды и экономического развития Семипалатинского региона.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства РК по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена принял участие в 1-м заседании "Глобальной коалиции по борьбе с синтетическими наркотиками", в рамках которой Казахстан поддержал ее создание, что позволит увеличить техническую помощь от США.

"Большим достижением было единогласное принятие Советом по правам человека ООН инициированной Казахстаном резолюции "Обеспечение качественного образования в духе мира и терпимости для всех детей", поддержанной 126 государствами.

Мировое сообщество высоко оценило опыт РК по репатриации и реинтеграции детей из зон конфликта. Это стало первой резолюцией стран Центральной Азии в Совете по правам человека ООН. Также по инициативе РК была принята резолюция о провозглашении 2026 года Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития", - рассказал Смадияров.

Еще одним важным результатом, как отметили в МИД, стало избрание Казахстана в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на четырехлетний период. Более того, нашими усилиями в Календарь памятных дат ЮНЕСКО на 2024-2025 годы включены 100-летие со дня рождения Нургисы Тлендиева и Бердибека Сокпакбаева. Также включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО природные заповедники Алтын-Эмель и Барсакельмес. При поддержке МИД впервые в истории президентом Всемирной федерации клубов и ассоциаций ЮНЕСКО избран представитель Казахстана.

С июля 2023-го Казахстан принял председательство в Шанхайской организации сотрудничества. Казахстан также продолжает председательствовать в СВМДА до 2024 года.

В МИД отмечают, что возрастает роль Казахстана в решении проблемных вопросов ОБСЕ. Во многом благодаря проактивным действиям казахстанской дипломатии, в ходе СМИД ОБСЕ в Скопье удалось достичь консенсуса о продлении мандатов руководителей четырех ключевых институтов Организации. Содержательными были обмены в ходе визитов в РК действующего председателя ОБСЕ – министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, генсека ОБСЕ Хельги Шмид, президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргареты Седерфельт.

"Значимым стало выступление президента Казахстана на Всемирном климатическом саммите в рамках 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28) в Дубае, озвученные инициативы главы нашего государства вызвали положительные отзывы со стороны мировых лидеров. Следует отметить, что Казахстан впервые участвовал на СОР на уровне главы государства", - добавил спикер.

Успехом казахстанской дипломатии Смадияров также назвал договоренность с Францией о совместной организации "One Water Summit" на полях следующей сессии Генассамблеи ООН.

25-26 мая в Алматы проведена первая министерская встреча диалоговой платформы ОИС-15. МИД совместно с Министерством науки и высшего образования РК проработал вопрос выделения 100 грантов для обучения в казахстанских ВУЗах студентов из государств-членов ОИС.

По итогам 6-й сессии Генассамблеи ИОПБ в Катаре Гендиректором Секретариата ИОПБ был избран представитель РК Аскар Мусинов.

Министр иностранных дел Казахстана также принял участие в заседании СМИД ОЭС в городе Шуша (Азербайджан), в рамках которой были обозначены приоритетные для РК направления сотрудничества с членами Организации.

"Значимым также стало выступление президента Казахстана в первом саммите глав государств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик ЦА (СПЕКА) в Баку.

Предложение о проведении очередного саммита в РК, дальнейшей институционализации и географическом расширении Организации было положительно воспринято участниками форума.

В рамках визита в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) глава МИД РК Мурат Нуртлеу принял участие в совместном чрезвычайном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и ОИС по Палестине, в рамках которого озвученные позиции РК были положительно восприняты международным сообществом", - подвели итоги в МИД.

Отмечается также, что в текущем году Мурат Нуртлеу также принял участие в заседаниях СМИД ОДКБ, СНГ, ОТГ, Саммите прикаспийских государств и работе межправительственных комиссий с Венгрией и Евросоюзом.

"Благодаря твердой позиции Казахстана, удалось не допустить втягивания институтов СНГ, ЕАЭС, ОДКБ в санкционное и блоковое противостояние. Участие в мероприятиях этих структур способствовало выработке совместных ориентиров для развития интеграции на евразийском пространстве при соблюдении национальных интересов РК", - заключил Смадияров.