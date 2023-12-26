Сколько казахстанцев и из каких стран эвакуировали в этом году

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в Астане рассказал об итогах работы министерства за 2023 год - в этом году из трех стран были эвакуированы больше 400 казахстанцев, передает NUR.KZ.

Смадияров отметил, что одним из важнейших направлений работы МИД является консульская служба, поскольку защита прав и интересов наших граждан и бизнеса за рубежом является особым приоритетом. Именно консулы непосредственно помогают и оказывают максимальное содействие соотечественникам, нуждающимся в консульско-правовой помощи.

МИД на постоянной основе отслеживает вопросы соблюдения законных прав и интересов граждан Казахстана за рубежом. За 2023 год в консульские учреждения поступило более 12 тысяч обращений от сограждан, большая часть которых удовлетворена (99,3%).

В течение года вследствие природных катаклизмов в Турции и обострения военно-политического конфликта на Ближнем Востоке в Казахстан было эвакуировано более 400 наших граждан вместе с членами семей:

107 - из Турции;

166 - из Израиля;

127 - из Сектора Газа.

Представитель ведомства также добавил, что при координации МИД активно ведется работа по повышению статуса казахстанского паспорта.

В 2023 году расширен список безвизовых стран до 82 государств по различным категориям паспортов, включая 29 государств для общегражданских паспортов. Заключены взаимные соглашения с 3 новыми странами по различным категориям паспортов: Бангладеш (по дипломатическим и служебным паспортам), Сейшелами и Сан-Марино (по всем видам паспортов).

Кроме того, в 2023 году с Китаем и Вьетнамом подписаны соглашения об освобождении от визовых требований для владельцев общегражданских паспортов. Как вы знаете, с КНР безвизовый режим уже вступил в силу. С Вьетнамом безвизовый режим вступит в ближайшее время, когда стороны завершат все необходимые внутригосударственные процедуры.

Также достигнута договоренность о начале официальных консультаций по вопросам упрощения визового режима Европейского союза для казахстанских граждан.

Первостепенными этапами облегчения европейского визового режима для граждан Республики Казахстан рассматриваются:

снижение визового сбора; сокращение сроков рассмотрения заявок; увеличение срока действия многократных виз.

Кроме того, одной из важных задач министерства является оптимизация и автоматизация государственных услуг для повышения качества их оказания.

Как отметил представитель МИД, на сегодня через портал egov.kz доступно 9 госуслуг из 17. За рубежом автоматизирован процесс электронной подачи заявлений по услугам в сфере регистрации актов гражданского состояния, выдачи отдельных категорий электронных виз, постановки и снятия с консульского учета, получения ЭЦП гражданами РК.

Кроме того, на портале е-Лицензирование полностью автоматизированы 2 государственные услуги, связанные с иностранной инвесторской деятельностью в Казахстане.

В целях сокращения сроков обработки запросов граждан активно используются государственные информационные системы.

Совместно с Министерством внутренних дел Казахстана в 32 загранучреждениях РК успешно реализуется пилотный проект по внедрению электронного документирования наших граждан, который позволил сократить сроки оформления паспортов за рубежом до 30 рабочих дней. Ранее этот срок составлял не менее 90 дней, что создавало определенные неудобства для казахстанцев, проживающих за рубежом. В будущем, планируется расширить географию данного пилотного проекта.

На сегодня данная госуслуга доступна для граждан РК на территории Бельгии, ОАЭ, России, США, Турции, Узбекистана, ФРГ, Южной Кореи и Японии.

Для удобства услугополучателей и предоставления доступа ко всем услугам портала "Электронного правительства" в 85 загранучреждениях осуществляется выдача ЭЦП гражданам РК.

Для комфортного планирования посещения консульств и исключения неудобств живой очереди совместно с АО НИТ разработан сервис онлайн-бронирования. Этот сервис работает в 88 загранучреждениях РК.

Предоставлена возможность рассматривать обращения граждан посредством портала "е-Өтініш" напрямую в загранучреждениях, что сокращает время подготовки ответа заявителям (на сегодня к "е-Өтініш" подключены 75 загранучреждений).