Токаев: ЕАЭС может накормить 600 млн человек

В выступлении президента Казахстана на заседании ВЕЭС еще одним важным направлением сотрудничества был обозначен агропромышленный комплекс, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам президента, сегодня странам «евразийской пятерки» удалось достичь высокого уровня продовольственной самообеспеченности.

"Вместе с тем доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС на мировом рынке все еще остается крайне низкой, составляя чуть более двух процентов. И это в то время, когда на планете более 800 миллионов человек испытывают голод и нехватку продовольствия. Поставкам продовольствия, к сожалению, препятствует нынешняя геополитическая ситуация, где на первый план вышли санкции. В результате страдают народы, нуждающиеся в продовольствии. Между тем, по оценкам экспертов, потенциал стран ЕАЭС позволит прокормить около 600 миллионов человек. Поэтому налаживание тесных кооперационных связей для выпуска конкурентной, экологичной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, должно стать одной из наших приоритетных задач. Предстоит общими усилиями развивать системы агрологистики и хранения, внедрять цифровые решения в сферу сельского хозяйства. Нам нужно поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые бы занимались коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий в агропромышленном комплексе", – предложил лидер Казахстана.