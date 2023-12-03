Основатель inDrive Арсен Томский стал гражданином Казахстана

Основатель сервиса перевозок inDrive Арсен Томский получил казахстанское гражданство. По его словам, гражданство "нейтральной страны" больше способствует реализации глобальных планов компании.

О том, что бизнесмен стал гражданином РК, сообщил глава МЦРИАП Багдат Мусин.

"За последние годы Казахстан стал точкой притяжения для талантливых предпринимателей со всего мира. (…)

Одним из ярких примеров является Арсен Томский, основатель и СЕО inDrive, который сегодня официально объявил о получении гражданства Республики Казахстан", – сообщил министр в своем официальном Telegram-канале.

По словам Багдата Мусина, иностранные бизнесмены не только переезжают в Казахстан, но и "привозят в нашу страну многих высококвалифицированных специалистов, экспертов и предпринимателей, которые активно внедряют свои идеи и технологии, а также переносят свои бизнес активы и офисы".

Арсен Томский в своем Telegram-канале отметил, что принял гражданство Казахстана по приглашению правительства РК.

"По приглашению правительства Казахстана я принял гражданство этой страны. inDrive стал глобальной компанией, имеет глобальную миссию и стратегические цели, и ситуация в которой СЕО, основатель и главный акционер является гражданином нейтральной страны намного более способствует их реализации.

При этом Якутия остается моей родиной, а я остаюсь саха – и буду делать все, что в моих силах, чтобы сделать жизнь в республике лучше. Чем успешнее inDrive, тем больше я смогу сделать для Якутии – почти все, что я зарабатываю, я трачу на наши некоммерческие проекты, и изначально почти все они начинались с Якутии", – написал он.

Добавим, что в Казахстане запрещено иметь двойное гражданство, поэтому бизнесмен должен был отказаться от российского паспорта.

По информации на сайте компании, inDrive – это международный интернет-агрегатор услуг пассажирских, грузовых и междугородних перевозок. Компания была основана в 2013 году и сегодня доступна более чем в 655 городах в 48 странах на пяти континентах.

В 2018 году компания inDrive была зарегистрирована в США, ее головной офис расположен в Маунтин-Вью, Калифорния. В компании работает более 3000 человек по всему миру.

С июля 2022 года inDrive не имеет юридического присутствия в России, продал российский бизнес и не планирует дальнейших инвестиций на этом рынке. Отделенный российский бизнес, теперь работающий под другим брендом, полностью управляется и финансируется независимо от компании inDrive.