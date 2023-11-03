Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстан в ООН проголосовал за отмену санкций против Кубы

Опубликовано:

Флаг Кубы
Флаг Кубы. Иллюстративное фото: John Elk III/Getty Images

Казахстан поддержал резолюцию ООН о призыве к США прекратить блокаду Кубы - за отмену санкций проголосовали 187 государств, передает NUR.KZ.

Генассамблея ООН в 31-й раз призвала США отменить санкции против Кубы, отмечается на официальном новостном портале ООН.

Документ поддержали 187 государств, в том числе Казахстан. Две страны - Соединенные Штаты и Израиль - проголосовали против, одна - Украина - воздержалась.

"Авторы резолюции осудили применение государствами-членами законов и положений, таких как принятый 12 марта 1996 года в США закон, известный как "закон Хелмса-Бертона", экстерриториальные последствия которых затрагивают суверенитет других государств, законные интересы юридических или физических лиц, подпадающих под их юрисдикцию, а также свободу торговли и судоходства", - говорится на сайте.

Резолюция, вынесенная на голосование, призывает все государства воздерживаться от принятия и применения таких мер и законов.

В ООН подчеркнули, что многие выступавшие на сессии Ассамблеи, один за другим настаивали на незаконном характере эмбарго против Кубы, заявляя, что оно представляет собой вопиющее и систематическое нарушение устава организации.

Закон о свободе и демократической солидарности Кубы (Закон Хелмса-Бертона) от 1996 года опубликован на официальном сайте Госдепартамента США.

Это - федеральный закон США, усиливающий и продолжающий эмбарго США против Кубы. Он распространил территориальное действие первоначального эмбарго на иностранные компании, торгующие с Кубой, и предусматривает наказание иностранных компаний за "торговлю" имуществом, ранее принадлежавшим американским гражданам, но конфискованным Кубой после кубинской революции. Закон также распространяется на имущество, ранее принадлежавшее кубинцам, которые впоследствии стали гражданами США[1].

Закон назван по имени его первоначальных авторов - сенатора Джесси Хелмса, республиканца из Северной Каролины, и представителя Дэна Бертона, республиканца из Индианы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2044024-kazahstan-v-oon-progolosoval-za-otmenu-sanktsiy-protiv-kuby/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.