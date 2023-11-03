Казахстан в ООН проголосовал за отмену санкций против Кубы

Казахстан поддержал резолюцию ООН о призыве к США прекратить блокаду Кубы - за отмену санкций проголосовали 187 государств, передает NUR.KZ.

Генассамблея ООН в 31-й раз призвала США отменить санкции против Кубы, отмечается на официальном новостном портале ООН.

Документ поддержали 187 государств, в том числе Казахстан. Две страны - Соединенные Штаты и Израиль - проголосовали против, одна - Украина - воздержалась.

"Авторы резолюции осудили применение государствами-членами законов и положений, таких как принятый 12 марта 1996 года в США закон, известный как "закон Хелмса-Бертона", экстерриториальные последствия которых затрагивают суверенитет других государств, законные интересы юридических или физических лиц, подпадающих под их юрисдикцию, а также свободу торговли и судоходства", - говорится на сайте.

Резолюция, вынесенная на голосование, призывает все государства воздерживаться от принятия и применения таких мер и законов.

В ООН подчеркнули, что многие выступавшие на сессии Ассамблеи, один за другим настаивали на незаконном характере эмбарго против Кубы, заявляя, что оно представляет собой вопиющее и систематическое нарушение устава организации.

Закон о свободе и демократической солидарности Кубы (Закон Хелмса-Бертона) от 1996 года опубликован на официальном сайте Госдепартамента США.

Это - федеральный закон США, усиливающий и продолжающий эмбарго США против Кубы. Он распространил территориальное действие первоначального эмбарго на иностранные компании, торгующие с Кубой, и предусматривает наказание иностранных компаний за "торговлю" имуществом, ранее принадлежавшим американским гражданам, но конфискованным Кубой после кубинской революции. Закон также распространяется на имущество, ранее принадлежавшее кубинцам, которые впоследствии стали гражданами США[1].

Закон назван по имени его первоначальных авторов - сенатора Джесси Хелмса, республиканца из Северной Каролины, и представителя Дэна Бертона, республиканца из Индианы.