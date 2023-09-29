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30 лет независимости Казахстана

Как отказ от двойного налогообложения сказался на отношениях Казахстана и Германии

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Флаги Казахстана и Германии
Флаги. Иллюстративное фото: Aleksandra Aleshchenko / Getty Images

Уже 25 лет между Казахстаном и Германией действует специальное соглашение, направленное на укрепление и расширение экономического сотрудничества, передает NUR.KZ со ссылкой на Минфин.

По информации на официальном сайте Министерства финансов, между Казахстаном и ФРГ с декабря 1998 года действует соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

Соглашение направлено на укрепление, расширение экономического сотрудничества, создание благоприятных условий для инвестиций между странами путем устранения двойного налогообложения доходов резидентов двух стран.

На сегодня в нашей стране насчитывается более тысячи действующих предприятий с участием германского капитала, в числе которых: Linde AG, Heidelberg Cement, BASF, Knauf, Siemens, Wilo, Metro Cash and Carry, CLAAS и другие.

По итогам 2022 года в рамках применения соглашения из Казахстана выплачены доходы более 800 резидентов Германии на сумму порядка 100 млрд тенге, по которым применены сниженные налоговые ставки и освобождение от налогообложения.

В рамках соглашения предусмотрен механизм разрешения налоговых споров в виде процедуры взаимного согласования между налоговыми службами двух стран.

Также, Налоговым кодексом РК предусмотрена аналогичная процедура взаимного согласования. Лица вправе обратиться в органы государственных доходов с заявлением о проведении процедуры взаимного согласования с компетентным органом иностранного государства для разрешения спорных вопросов.

В Минфине заявили, что Казахстан и в дальнейшем планирует развивать сотрудничество налоговых органов двух стран в целях улучшения бизнес климата и инвестиционной привлекательности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2038832-kak-otkaz-ot-dvoynogo-nalogooblozheniya-skazalsya-na-otnosheniyah-kazahstana-i-germanii/

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