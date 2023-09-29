Как отказ от двойного налогообложения сказался на отношениях Казахстана и Германии
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Уже 25 лет между Казахстаном и Германией действует специальное соглашение, направленное на укрепление и расширение экономического сотрудничества, передает NUR.KZ со ссылкой на Минфин.
По информации на официальном сайте Министерства финансов, между Казахстаном и ФРГ с декабря 1998 года действует соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
Соглашение направлено на укрепление, расширение экономического сотрудничества, создание благоприятных условий для инвестиций между странами путем устранения двойного налогообложения доходов резидентов двух стран.
На сегодня в нашей стране насчитывается более тысячи действующих предприятий с участием германского капитала, в числе которых: Linde AG, Heidelberg Cement, BASF, Knauf, Siemens, Wilo, Metro Cash and Carry, CLAAS и другие.
По итогам 2022 года в рамках применения соглашения из Казахстана выплачены доходы более 800 резидентов Германии на сумму порядка 100 млрд тенге, по которым применены сниженные налоговые ставки и освобождение от налогообложения.
В рамках соглашения предусмотрен механизм разрешения налоговых споров в виде процедуры взаимного согласования между налоговыми службами двух стран.
Также, Налоговым кодексом РК предусмотрена аналогичная процедура взаимного согласования. Лица вправе обратиться в органы государственных доходов с заявлением о проведении процедуры взаимного согласования с компетентным органом иностранного государства для разрешения спорных вопросов.
В Минфине заявили, что Казахстан и в дальнейшем планирует развивать сотрудничество налоговых органов двух стран в целях улучшения бизнес климата и инвестиционной привлекательности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2038832-kak-otkaz-ot-dvoynogo-nalogooblozheniya-skazalsya-na-otnosheniyah-kazahstana-i-germanii/