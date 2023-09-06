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30 лет независимости Казахстана

Президент Албании посетит Казахстан по приглашению Токаева

Опубликовано:

Байрам Бегай
Байрам Бегай. Фото: Olsi Shehu/Anadolu Agency via Getty Images

6-8 сентября по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит президент Албании Байрам Бегай, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Завтра в рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Наряду с двусторонней повесткой дня президенты обменяются мнениями по международной и региональной ситуации.

На официальном сайте президента Албании говорится, что профессор Асок Байрам Бегай является восьмым главой республики. В должность вступил 24 июля 2022 года.

Бегай родился в городе Ррогожина 20 марта 1967 года.

Окончил медицинский факультет Тиранского университета и поступил на службу в вооруженные силы Албании в качестве военного врача, специализирующегося в области гастрологии и гепатологии.

За свою 32-летнюю военную карьеру он занимал ряд важных должностей и был награжден несколькими медалями за свои достижения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2035519-prezident-albanii-posetit-kazahstan-po-priglasheniyu-tokaeva/

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