На информацию об отказе российским журналистам в аккредитации на форум в Казахстане, ответили в МИДе

Журналист. Иллюстративное фото: Manu Vega / Getty Images

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге ведомства прокомментировал информацию об отказе в аккредитации для журналистов из России на форум в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам журналистов, в Сети появилась информация о том, что российским журналистам не дали аккредитацию на технологический форум, который пройдет в Казахстане.

Они попросили прокомментировать ситуацию.

"Пресс-служба МИД как раз таки занимается аккредитацией всех иностранных журналистов на территории Казахстана. Такой заявки к нам не поступало. Если им где-то в каком-то ведомстве, может, и отказали, потому что это не по профилю, тогда просим обратиться к нам. Мы рассмотрим", – заявил в ответ Айбек Смадияров.

Согласно Энциклопедическому словарю, аккредитация или аккредитование (от лат. accredere – доверять), в международном праве – процедура назначения дипломатического представителя (или постоянного представителя государства при какой-либо международной организации).

Аккредитации подлежат также представители средств массовой информации при их назначении на работу в другой стране, при освещении международных конференций, встреч глав государств, а также представители иностранных фирм, работающие в другом государстве.

Отметим, что в Астане 12-13 октября пройдет Международный технологический форум Digital Bridge 2023.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2035221-na-informatsiyu-ob-otkaze-rossiyskim-zhurnalistam-v-akkreditatsii-na-forum-v-kazahstane-otvetili-v-mide/