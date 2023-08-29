"Шанс выбраться отсюда": живущая в Индии казахстанка попросила о помощи

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Гражданка Казахстана, проживающая в Индии с тремя детьми, обратилась в фонд "НеМолчи.kz" и попросила помочь ей вернуться на родину. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МИД РК, передает NUR.KZ.

Общественный деятель Дина Тансари на своей рассказала историю о карагандинке, которая живет в Калькутте (Индия) с тремя детьми -10 лет, 3,5 года и 1,1 год.

"Если у меня есть хоть какая-то малейшая возможность и шанс выбраться отсюда, пожалуйста, помогите. (…) Я не хочу тут умереть, я хочу нормальное будущее своим детям! Все, как он бросается на меня, швыряет и еду, и предметы, дети видят", - рассказала женщина.

По словам казахстанки, главное для нее - это выбраться из Индии. Она сможет заработать и поставить на ноги детей. Однако у младших нет визы, а у старшей девочки нарушен визовый режим.

Ситуацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе МИД РК.

В ведомстве заявили, что 28 августа в посольство Казахстана в Индии обратилась гражданка Казахстана с просьбой помочь ей и ее детям вернуться на родину.

Она проживает со своим супругом - гражданином Индии в Калькутте.

По ее словам, супруг оказывает моральное давление, ограничивает в финансах и угрожает применить физическую силу. На фоне частых семейных конфликтов женщина изъявила желание вернуться в Казахстан.

"Согласно имеющейся информации, старшая дочь этой женщины является гражданином РК, а остальные двое - граждане Индии. У старшего ребенка просрочена индийская виза, что считается нарушением миграционного законодательства. А для вывоза младших двух детей необходимо юридическое разрешение второго родителя", - пояснили в МИДе.

В ведомстве сообщили, что казахстанские дипломаты оказывают всю необходимую консульско-правовую помощь нашей соотечественнице.

Для разрешения проблем с документами был привлечен Почетный консул РК в Калькутте.

Вопрос находится на особом контроле посольства Казахстана в Индии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033346-shans-vybratsya-otsyuda-kazahstanka-s-detmi-iz-indii-poprosila-o-pomoschi/