Токаев отправил телеграмму королю Марокко

Касым-Жомарт Токаев и король Мухаммед VI. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Марокко. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Мухаммеда VI с национальным праздником Королевства Марокко – Днем Трона.

Глава государства выразил уверенность в дальнейшем последовательном укреплении доверительных отношений между Казахстаном и Марокко и пожелал Мухаммеду VI успехов в его деятельности.

По данным из Британской энциклопедии, Марокко – это горная страна в Северной Африке, отделенная Гибралтарским проливом от Испании.

В Марокко установлена конституционная монархия с двумя законодательными палатами: палатой советников и палатой представителей.

Как пишет ТАСС, Мухаммед VI, имя при рождении Мухаммед бен Хасан Алауи, родился 21 августа 1963 городе в Рабате. Это старший сын короля Хасана II и его жены Лаллы Латифы Хамму. Он 23-й представитель династии Алауитов, которая правит Марокко с 1666 года.

23 июля 1999 года, после смерти короля Хасана II, объявлен королем. Принял имя Мухаммед VI. Коронация состоялась 30 июля 1999 года. Взойдя на престол, продолжил курс своего отца на постепенную либерализацию и демократизацию марокканской общественно-политической жизни.

Отмечается, что южноафриканское экономическое издание "Бизнес инсайдер Саут Африка" назвала Мухаммеда VI самым богатым монархом Африки с состоянием в 5,7 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2030415-tokaev-pozdravil-korolya-marokko-s-natsionalnym-prazdnikom/