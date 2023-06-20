Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Развитие международного волонтерства обсудили в Астане

Опубликовано:

Участники Международного форума волонтеров
Участники Международного форума волонтеров. Фото: МИОР РК

Участники и гости Международного форума волонтеров собрались в столице Казахстана и обсудили важность развития международного волонтерства, сообщается в официальном Telegram-канале МИОР РК.

20 июня в Астане в рамках Международного форума волонтеров состоялась сессия "Международные волонтерские инициативы: подходы и практики". В рамках сессии выступили представители крупных зарубежных организаций:

Кайрат Сарыбай, генеральный секретарь СВМДА, Даурен Абаев, заместитель исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств, Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь Организации Тюркских Государств, Микаэла Фриберг-Стори, постоянный координатор ООН в Казахстане, Тимур Бекмамбетов, режиссер, основатель Фонда культурных инициатив, Нурторе Жусип, депутат сената парламента Республики Казахстан, Ронни Линдстром, представитель UNFPA, страновой директор в Туркменистане и Кыргызстане, Эмилия Асадова, региональный специалист ДООН, Катариина Йарви, cпециалист по женскому предпринимательству во Всемирной продовольственной программе (Финляндия) и другие.

В ходе работы Форума участники обсудили вопросы развития международного волонтерства, его практические подходы и проблемные вопросы по реализации международных волонтерских инициатив и пути их решения.

Эксперты отметили активное развитие международного волонтерства. К примеру, в рамках работы с программой развития ООН 7 волонтеров – казахстанцев работали в различных структурах ООН в Иордании, Кении, Тайланде и Турции.

Участники Международного форума волонтеров
Участники Международного форума волонтеров: МИОР РК

Проводимая работа позволила нашей стране внедрить положительный мировой опыт в сфере волонтерской деятельности.

Развивается международное сотрудничество Волонтерского совета с участием лидеров волонтерских организаций Казахстана и России.

Совместно с министерством иностранных дел и программой Добровольцев ООН в Казахстане разработан проект Дорожной карты по продвижению инициатив главы государства, озвученных в ходе выступления на 75-й сессии ГА ООН о провозглашении Международного года мобилизации волонтеров.

Данная инициатива обсуждалась на различных международных диалоговых площадках, в частности в рамках проведенных мероприятий в России, Тайланде, Китае и Турции.

По итогам работы сессии было принято решение о принятии итоговой резолюции Международного форума волонтеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2025596-razvitie-mezhdunarodnogo-volonterstva-obsudili-v-astane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.