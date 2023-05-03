Уменьшить площади испытательных полигонов России в Казахстане и поднять на них аренду предложил депутат

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Депутат Серик Егизбаев на пленарном заседании мажилиса предложил начать переговоры по уменьшению площади земель военных полигонов, арендуемых Россией в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Егизбаев в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова завил, что республика, которая занимает 9-е место в мире по площади, не может в полной мере удовлетворить потребности сельхозтоваропроизводителей в сельхозугодьях.

"Практически в каждом регионе вопрос обеспечения граждан, желающих заняться фермерским хозяйством, упирается в недостаток земельных ресурсов", – добавил он.

Одним из вариантов решения вопроса, по его словам, является принципиальное изменение позиции членов Казахстанско-Российской комиссии по вопросам использования земель военных полигонов, расположенных в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской, Улытауской и Карагандинской областях.

"Общеизвестный факт, что с 1995 года Россия арендует у Казахстана под военные полигоны более 8,5 млн гектаров, или 86 тыс. квадратных километров за символическую плату в 1 тыс. 50 тенге за 1 гектар, которая, кстати, не изменялась с 2005 года.

Тут ставим вопрос, кто и по какой методике оценил стоимость земли и когда закончится срок аренды? Хватит ли 1 тыс. тенге для полной рекультивации одного гектара полигона или это все ляжет на бюджет республики?" – заявил он.

При этом мажилисмен указал на то, что площадь полигонов сопоставима с площадью таких государств как Азербайджан, ОАЭ, Чехия, Грузия или Дания и Нидерланды вместе взятые.

Депутат напомнил, что следующий срок пересмотра договора аренды наступит в 2030 году. В связи с этим он предложил незамедлительно начать переговоры по уменьшению уже в этом году земельных участков испытательных полигонов в интересах сельскохозяйственной деятельности населения.

Также Егизбаев предложил увеличить ставку оплаты аренды полигонов до реальных размеров с учетом необходимости последующей рекультивации земель.

Добавим, что по данным издания Inbusiness.kz, на конец 2019 года Россия размещала на территории Казахстана:

испытательный полигон "Сары-Шаган" МО РФ;

4-й Государственный центральный межвидовой полигон МО РФ;

929-й Государственный летно-испытательный центр МО РФ.

Под эти объекты в соответствии с международными договорами и соглашениями, ратифицированными законами РК, Россия нанимает 8,6 млн гектаров земли.

В соответствии с договорами между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о порядке использования испытательных полигонов, ежегодная арендная плата за один гектар, переданный в аренду, устанавливается в размере 2,33 доллара (1038 тенге по нынешнему курсу).

При этом, по данным Минобороны РК, в год эти участки приносят:

испытательный полигон "Сары-Шаган" МО РФ – 16 275 774 доллара в год;

4-й Государственный центральный межвидовой полигон МО РФ – 702 266 долларов в год;

929-й Государственный летно-испытательный центр МО РФ – 3 082 865 долларов в год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019166-umenshit-ploschadi-ispytatelnyh-poligonov-rossii-v-kazahstane-i-podnyat-na-nih-arendu-predlozhil-deputat/