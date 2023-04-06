Координатора по вопросам деятельности ШОС от Казахстана назначил Токаев

Мурат Мукушев. Фото: gov.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Мурата Мукушева координатором по вопросам деятельности ШОС от Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Мукушев Мурат Алтынгазыевич, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, назначен Национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Отметим, что Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией. Такая информация приводится на официальном сайте ШОС.

О создании организации было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан.

Основные цели ШОС:

укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства между государствами-членами;

содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, охраны окружающей среды и других;

совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе;

продвижение к установлению демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.

Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств-членов (СГГ). Он собирается один раз в год и принимает решения и указания по всем важным вопросам Организации.

Совет глав правительств государств-членов ШОС (СГП) собирается один раз в год для обсуждения стратегии многостороннего сотрудничества и приоритетных направлений взаимодействия в рамках Организации, решения принципиальных и актуальных экономических и иных вопросов, а также утверждает ежегодный бюджет Организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2015668-murata-mukasheva-naznachili-koordinatorom-po-voprosam-deyatelnosti-shos-ot-kazahstana/