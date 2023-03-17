Касым-Жомарт Токаев и Фолькер Тюрк. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, сообщается на официальном сайте Акорды.

Приветствуя Фолькера Тюрка, Касым-Жомарт Токаев отметил, значимость его визита для дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Управлением верховного комиссара ООН по правам человека.

Глава государства заявил о готовности нашей страны к установлению тесных контактов и обмену информацией по вопросам защиты прав человека.

Как сказал президент, Казахстан ратифицировал все основные конвенции и протоколы ООН, на национальном уровне созданы рабочие механизмы активного взаимодействия в области прав человека.

Касым-Жомарт Токаев рассказал Фолькеру Тюрку о реализуемых в стране реформах. Как заявил глава государства, общественно-политическая модернизация в рамках реализации принципа "Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство" была поддержана народом Казахстана в ходе общенационального референдума и президентских выборов, состоявшихся в прошлом году.

В свою очередь Фолькер Тюрк поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и положительно оценил сложившийся за эти годы уровень сотрудничества организации с властями Казахстана по вопросам защиты прав человека.

Верховный комиссар также отметил своевременность инициированных президентом преобразований в общественно-политической жизни.

"Я следил за происходящими в вашей стране событиями в течение последнего года. С нашей точки зрения очень важно, что защита прав граждан является неотъемлемой частью реформ, потому что речь идет о будущем страны. Полагаем, что будущее каждой страны должно основываться на тех фундаментальных принципах, на которые опираются ООН и весь мир. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека. Мы действительно хотим рассматривать этот юбилей как возможность для преодоления разногласий, сложившихся в мире", – сказал Фолькер Тюрк.

Согласно информации с официального сайта ООН, Верховный комиссар по правам человека является главным должностным лицом в области прав человека в рамках Организации Объединенных Наций.

Верховный комиссар ООН по правам человека назначается Генеральным секретарем ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей при должном учете принципа географической ротации на четырехлетний срок с возможностью переназначения еще на один срок в четыре года.

Фолькер Тюрк является действующим верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека. Он приступил к своим официальным обязанностям в качестве верховного комиссара 17 октября 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013366-tokaev-vstretilsya-s-verhovnym-komissarom-oon-po-pravam-cheloveka/