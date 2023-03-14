Россиянин незаконно ввез в Казахстан свыше 50 бивней мамонта

Бивень мамонта. Иллюстративное фото: Andrew Lichtenstein / Corbis via Getty Images

Житель Якутии незаконно ввез на территорию Казахстана 53 бивня мамонта стоимостью в несколько миллионов рублей, сообщается на сайте Дальневосточной оперативной таможни.

Сотрудники таможни установили, что россиянин наладил канал незаконного вывоза из России предметов палеонтологии. Добычу бивней мамонта он осуществлял на территории республики Саха (Якутия). Впоследствии пересылал их в Казахстан.

"Он знал, что бивни мамонта относятся к культурным ценностям, на их вывоз с территории Российской Федерации требуется заключение эксперта, аккредитованного Министерством культуры России. С целью получения таких разрешительных документов он неоднократно обращался в Министерство культуры России, однако получал отказы", – гласит сообщение.

Россиянин понимал, что легальным способом вывезти бивни не получится, поэтому он обратился к эксперту, не имеющему соответствующей аккредитации, и получил заключение на вывоз, сообщили в пресс-службе.

"Тем самым он надеялся придать законный вид товару и ввести в заблуждение контролирующие органы. Однако таможенники раскрыли его преступный замысел", – говорится в сообщении.

Согласно проведенной Минкультом экспертизе, вывозимые бивни мамонта являются редкими и содержат информацию, имеющую интерес для палеонтологии. 53 бивня отнесены к культурным ценностям, при этом два из них имеют особое научное значение.

В Дальневосточной оперативной таможне отметили, что стоимость бивней составляет более 7,7 млн рублей (46,4 млн тенге по текущему курсу).

По данному факту, как сообщается, возбуждено уголовное дело по статье 226-1 УК РФ за незаконное перемещение через государственную границу РФ культурных ценностей в крупном размере. Проводится расследование. При этом, согласно примечанию к статье 226-1 УК РФ, крупным размером культурных ценностей признается их стоимость, превышающая 100 тысяч рублей.

Согласно информации на сайте Большой Советской энциклопедии, мамонт – вымершее млекопитающее семейства слонов. Вымер около 10 тысяч лет тому назад. Размерами (высота – 2,5-3,5 метров) мамонт не превышал ныне живущих слонов, весил до 7 тонн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2012855-rossiyanin-nezakonno-vvez-v-kazahstan-svyshe-50-bivney-mamonta/