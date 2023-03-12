Верховный комиссар ООН по правам человека приедет в Казахстан

Фолькер Тюрк. Фото: news.un.org

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк планирует совершить официальный визит в Казахстан 16 и 17 марта. Перед этим он посетит Узбекистан, сообщает официальный сайт УВКПЧ.

"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк по приглашению двух стран Центральной Азии совершит пятидневный визит в Узбекистан и Казахстан, начиная с 13 марта", – говорится в сообщении.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека отметили, что Тюрк пробудет в Узбекистане с 13 по 15 марта, затем посетит Казахстан с 16 по 17 марта. Он планирует встретиться с высокопоставленными государственными чиновниками, омбудсменами стран, сотрудниками ООН и представителями организаций гражданского общества.

В ходе визита в Узбекистан верховный комиссар ООН по правам человека намерен посетить город Нукус, столицу Каракалпакстана, и выступить на мероприятии, посвященном 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

В Астане 17 марта он также планирует провести пресс-конференцию с участием СМИ.

Добавим, что, согласно информации на сайте ООН, 58-летний юрист из Австрии Фолькер Тюрк стал верховным комиссаром ООН по правам человека в сентябре 2022 года.

До назначения на эту должность он занимался координацией политической работы ООН по всему миру на посту заместителя генерального секретаря ООН, а с 2019 по 2021 год Тюрк работал помощником генсекретаря по стратегической координации.

Кроме того, на протяжении длительного времени он работал в Управлении верховного комиссара по делам беженцев как в штаб-квартире в Женеве, так и в представительствах Управления по всему миру. Тюрк, в частности, отвечал за разработку знакового Глобального договора о беженцах.

Фолькер Тюрк является выпускником Линцского университета и имеет степень доктора в области международного права, полученную в Венском университете.

Предшественником Тюрка во главе УВКПЧ была Мишель Бачелет из Чили. Она занимала пост Верховного комиссара с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2022 года.

В организации отмечают, что среди его основных задач как верховного комиссара ООН по правам человека – содействие эффективной реализации всех прав человека, стимулирование и координация действий в области прав человека в рамках системы ООН, оказание помощи в разработке новых стандартов в правозащитной сфере, содействие ратификации договоров о правах человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2012556-verhovnyy-komissar-oon-po-pravam-cheloveka-priedet-v-kazahstan-16-marta/